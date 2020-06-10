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【美股早市】納指再破頂 道指挫200點 觀望聯儲局議息 美國核心通脹連跌3個月

環球經濟金融 21:59 2020/06/10

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納指周二即市歷史性地突破1萬點大關後，周三在科網股支持下，納指早段繼續向上，開市高見10028點再破頂，道指在波音和油股拉動下，曾挫207點。聯儲局將於本港時間周四凌晨二時公布議息結果，備受市場關注。

重磅科網股FAANG造好，蘋果（Apple，美︰AAPL）升1.9%，亞馬遜（Amazon，美︰AMZN）漲2.2%，Google母企Alphabet（美︰GOOG）升0.9%。Facebook（美︰FB）和Netflix（美︰NFLX）先升後回，跌0.8%和0.2%、

全球最大電影院營運商AMC（美︰AMC）漲10.9%，主因公司預期可於7月重開全球各地戲院。

美國核心通脹連跌3個月，5月份消費物價指數（CPI）按月跌0.1%，遜市場預期的維持不變，但優於前月的跌0.8%；按年升0.1%，是2015年9月以來最小升幅，亦遜市場預期的升0.2%。

撇除食物和能源項目，核心CPI按月跌0.1%，亦是首次連續3個月下跌；按年升1.2%，則是2011年3月以來最小升幅。

市場觀望聯儲局議息結果，料會維持息率不變，但外界有傳局方可能會出手遏抑近期持續上升的債息，加上通脹數據遜預期，美元弱勢繼續，美匯指數低見95.98，跌幅0.4%；美債息向下，10年美債息低見0.7873厘，跌幅3點子。

美元弱，一籃子貨幣相應走強，澳元最多升0.8%，高見70.2美仙；歐元和英鎊曾升0.4%和0.6%，高見1.1389美元和1.2802美元；日圓最多升0.5%，報107.26兌1美元。

股市強勢暫止，加上美元弱，均利好金價，現貨金曾漲0.6%，高見1725.27美元。但油價受累美國原油庫存增加，再次勾起市場對供過於求的憂慮，紐約期油和布蘭特期油曾挫3.1%和2.5%，低見37.73美元和40.14美元。

責任編輯：方賢

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美股 納斯達克綜合指數 Facebook（美：FB） 蘋果（Apple，美：AAPL） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 網飛（Netflix，美：NFLX） CPI 通脹 美國聯儲局 議息

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