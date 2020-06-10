【虛擬銀行】使用無號碼實體卡　一文看清注意事項

▲ 日前，Mastercard為用戶整合關於無號碼實體卡常見的疑問，並作出解答。

本地開始發展虛擬銀行業務，獲發牌照的虛擬銀行已陸續投入運作，並推出無號碼實體卡。唯大眾對於此類卡片仍欠缺認識，日前Mastercard就為用戶整合常見的疑問並作出解答。

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1. 無號碼實體卡為何比傳統實體卡更安全？

無號碼實體卡只會顯示持卡人的姓名，而卡號、到期日資料及安全驗證碼等資料，只會顯示在銀行應用程式內的虛擬卡，因此提升持卡人的私隱和資料保密性。另外，Mastercard無號碼實體卡持卡人可獲與現有Mastercard 支付解決方案相同的多重安全保障。

2. 如何申請無號碼實體卡？

無號碼實體卡採用數碼優先（digital first）原則，銀行客戶可透過發卡銀行提供的網上渠道申請虛擬銀行卡，之後根據銀行指示啟動，並將其綁定到常用的電子錢包，日常交易程序亦與現有的手機電子支付無異。銀行亦配備無號碼實體卡供持卡人申請作日常消費之用。



3. 如何使用無號碼實體卡？

持卡人成功啟動無號碼實體卡後，可於全港的銀通（JETCO）自動櫃員機及全球各地接受Mastercard卡的自動櫃員機提款。在店舖消費時，持卡人及商戶可選擇以感應式支付、晶片或磁帶進行交易。

4. 無號碼實體卡在交易時有限制嗎？

除了銀行設定交易限額，個別銀行也有提供客戶自設交易限額的功能，持卡人可就個人理財習慣，為各消費類別制訂每月消費上限。當消費金額到達上限時，系統將會自動限制該項交易。

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責任編輯：李寶如