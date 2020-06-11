【疫市營商】本地酒店齊推住宿優惠　免費升級至海港景豪華房

相信不少港人已有一段日子未有出外旅遊，本地酒店因而推出一系列住宿優惠，讓大家假日可輕鬆享受一下，重拾少少「旅遊」的感覺。Booking.com日前精選數間本地酒店，推出獨家推廣優惠，包括免費客房升級、餐飲方案、彈性的入住和退房時間。

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香港JW萬豪酒店

入住期限：即日至2020年9月8日

▲ 香港JW萬豪酒店（Booking.com提供圖片）

住客可免費升級至海港景尊爵特大雙人床房，更每日提供JW Cafe 豐盛滋味的自助式早餐。住客另可享有每晚餐飲抵用額 HKD 1,000，可享用屢獲殊榮的萬豪中餐廳、供應新鮮現撈海鮮的魚吧餐廳、Dolce 88 的招牌咖啡等。

香港四季酒店

入住期限：即日至2020年8月31日

▲ 香港四季酒店（Booking.com提供圖片）

現時推出特別優惠（山峰景豪華特大號床間）免費升級至海港景豪華特大雙人床房以及延後至 14:00 退房。

港威酒店

入住期限：即日至2020年9月30日

▲ 港威酒店（Booking.com提供圖片）

房型更可免費升級至高一階房型，並可提前於 12:00 入住並延後至 18:00 退房。每次住宿更可獲得HKD 600 的用餐點數、迎賓水果拼盤及免費迷您吧。更多禮遇包括HKD200的連卡佛禮品卡、Lane Crawford 會員金卡 1 張及可 2 人使用 Lane Crawford 白金貴賓室及造型服務 1 次。

Little Tai Hang酒店及服務式公寓

入住期限：即日至2020年12月31日

▲ Little Tai Hang酒店及服務式公寓（Booking.com提供圖片）

免費升級房型至海港景奢華單房公寓、海港景高級單臥室公寓、部分海港景角落一室公寓。住客可免費延後退房至 14:00。

另有其他優惠包括：香港逸東酒店、芬名酒店、香港維港凱悅尚萃酒店，以及唯港薈。

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責任編輯：葉泳珊