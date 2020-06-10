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【新債王睇淡】預期美股從高位下跌 美元走弱看好XX

環球政經 21:20 2020/06/10

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美聯儲局於美國時間周三(10日)公布貨幣政策會議決定，巿場預計美聯儲局不會調整基準利率，但關注美債收益率及經濟預期。決定公布前，有新債王之稱、投資管理公司Double Line Captial的億萬富豪基金經理岡拉克(Jeffrey Gundlach)在其公司Webcast發言，引起巿場關注, 他提出主要有6點:

1 預計美股將從高位下跌，他認為現時巿場過於膨脹，下跌是個不錯的選擇，但將伴隨着企業信用評級將下調及白領裁員人數將增加。

2相信下一波失業潮，將影響到中層打工仔，即年收入超過10萬美元(約78萬港元、月薪約6.5萬港元的白領。

3如果30年期國債率繼續上升，他預計美聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將實施孳息曲線控制(YCC)。

4認為美聯儲的量化寬鬆和零利率等措施無效，負利率將對銀行體系帶來最大的威脅。

5看好黃金，並預計大宗商品將走高。

6他預期美元走弱，並可能貶值。

 

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撰文 : 高富健

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