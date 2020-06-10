【派錢1萬】南商推抽獎　有機會額外多1萬　新客定存1個月5厘

政府派發1萬元津貼，將於6月21日開始接受登記。陸續有銀行推出優惠，鼓勵客戶透過該行登記於該銀行領取1萬元。

南洋商業銀行今日宣布，推出「1+1」萬大抽獎，合資格客戶於7月31日或之前透過南商網上銀行/手機銀行登記政府「現金發放計劃」，並成功於8月14日或之前透過南商賬戶收取款項，即可自動參加「1+1」萬大抽獎，有機會獲得額外1萬元現金獎賞。

新客1個月定存5厘

同時，該行推出新客戶優惠，全新「南商理財」可享港元1個月定期存款優惠年利率5厘，存款金額由1萬元至5萬元。

另外，全新「南商理財」客戶於開戶日起計3個月內符合以下4項條件，可獲贈GrandaZ智能空氣炸鍋3.0L一個。

成功開立提款卡；及

向提供流動電話號碼及電郵地址；及

成功申請及啟動網上銀行服務或登記自動轉賬服務；及

成功敍做指定交易（3個月或以上的定期存款 或成功認購基金/股票掛鈎投資(ELI)/買入股票）並累計金額達等值港幣100萬元或以上

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