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【派錢1萬】南商推抽獎　有機會額外多1萬　新客定存1個月5厘

理財智慧 20:16 2020/06/10

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政府派發1萬元津貼，將於6月21日開始接受登記。陸續有銀行推出優惠，鼓勵客戶透過該行登記於該銀行領取1萬元。

南洋商業銀行今日宣布，推出「1+1」萬大抽獎，合資格客戶於7月31日或之前透過南商網上銀行/手機銀行登記政府「現金發放計劃」，並成功於8月14日或之前透過南商賬戶收取款項，即可自動參加「1+1」萬大抽獎，有機會獲得額外1萬元現金獎賞。

新客1個月定存5厘

同時，該行推出新客戶優惠，全新「南商理財」可享港元1個月定期存款優惠年利率5厘，存款金額由1萬元至5萬元。

另外，全新「南商理財」客戶於開戶日起計3個月內符合以下4項條件，可獲贈GrandaZ智能空氣炸鍋3.0L一個。

  • 成功開立提款卡；及
  • 向提供流動電話號碼及電郵地址；及
  • 成功申請及啟動網上銀行服務或登記自動轉賬服務；及
  • 成功敍做指定交易（3個月或以上的定期存款 或成功認購基金/股票掛鈎投資(ELI)/買入股票）並累計金額達等值港幣100萬元或以上

政府派1萬元，各銀行登記優惠，緊貼iMoney報道:

【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）

 

報稅季節又到，點報稅最精明? 緊貼iMoney相關攻略：

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撰文 : 李才添

港元 銀行 股票 基金 服務 南洋商業銀行 定期存款

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