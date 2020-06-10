英女皇老公菲臘親王今日99歲生日 白金漢宮公布兩口子結婚72多年恩愛合照 （有相睇）

剛於今年4月渡過94歲生日的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），相隔不足兩個月，今天是其丈夫菲臘親王（Prince Philip）99歲大壽的日子。白金漢宮今天公布二人的相片，是次為菲臘親王2019年12月底住院後，皇室首次公開兩日的合照。

受新冠肺炎疫情影響，英女王與菲臘親王早已由白金漢宮遷往溫莎堡（Windsor Castle），相片上周於英國溫莎堡外拍攝，英女皇身穿藍底黃色花裙，再配襯在特別場合才佩戴的「非洲之星五號」（Cullinan V）鑽石胸針，跟菲臘親王在藍天白雲的好天氣下微笑合照，相片放到面書（FACEBOOK）14小時，已獲逾20萬個讚好。

▲ 菲臘親王自去年底以來已久未有露面



英女王對上一次的公開照片是在上月31日，皇室發布英女皇在溫莎堡草地騎馬的照片，不少英國網民都對照片感到驚訝，認為年屆94歲的英女皇仍能策騎馬匹， 十分厲害，也顯示出她的體魄十分強健。

▲ 英女皇騎馬姿勢十足



英女皇與菲臘親王從相識結婚，誕下4名子女，到現在兒孫滿堂，兩人一起走過超過70載，皇室今天再公開二人結婚70多年以來的恩愛合照，一齊來睇睇：

▲ 年輕時的菲臘親王十分俊俏

▲ 1947年11月 英女王（當年為伊利沙伯公主）與菲臘王子於1947年11月20日在西敏寺舉行婚禮

▲ 兩人先後誕下4名子女，現在兒孫滿堂

▲ 兩人一起郊遊

▲ 即使到滿頭白髮也恩愛非常

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