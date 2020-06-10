【港滙強勢】金管局今年15次接錢　財資界：港滙強勢或延續至整個7月

▲ 港滙繼續偏強，金管局今日（10日）先後兩次向銀行體系注資48.67億元。

中概股接連回流推動資金流入，金管局收市後即入市接承美元沽盤，是今年第15次接錢。港滙一般在半年結等季節性因素消化後會稍為回順，惟財資界分析指，今次受中概股回港帶動，港滙偏強有可能持續至整個7月。

港滙繼續貼近7.75強方兌換保證水平，日內波幅區間僅4點子，並曾兩度觸發強方兌換保證，金管局全日先後兩次向銀行體系注資48.67億元。

東亞：月底銀行體系結餘或增至1,500億水平

東亞銀行 （00023） 高級外匯市場策略師葉澤恆表示，若中概股回流趨勢短期未會逆轉，則有望支持港滙直至7月份繼續挨近7.75水平。他又估計，銀行體系結餘至本月底有機會增加至1,400至1,500億元水平。

事實上，緊接金管局本月9次接錢後，銀行體系結餘於周五（12日）將會增至1205.38億元。

東方匯理：情況與08年相似 但湧港資金料較收斂

東方匯理環球金融市場部新興市場策略師張敬勤指，目前情況與08年環球量寬類似，但就預期今次資金流入的幅度較少，「08年中國經濟仍然好強，但現時受中美關係影響及中國經濟增長放緩影響，估計今次資金流入幅度未會如上次強」。

張敬勤續指，隨着流動性進一步增加，港元拆息（Hibor）相信會呈波動但繼續尋底的走勢。

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