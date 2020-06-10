【每日焦點】Tesla新對手Nikola冒起　WhatsApp網絡安全成關鍵

▲ 近日美國電動卡車製造商Nikola宣布推出首款電動卡車，隨即公司股價暴漲，另外，近日就有研究人員揭發WhatsApp出現安全漏洞，逾3萬名WhatsApp用家的電話號碼遭外洩，電話號碼能輕易在Google上搜尋到。

近日美國電動卡車製造商Nikola宣布推出首款電動卡車，隨即公司股價暴漲，看來科技狂人Elon Musk的電動車Tesla終於有對手了。

Nikola於2015成立，為美國亞利桑那州一間初創公司。最近，公司推出首輛電動卡車「Badger」，並會於本月 29 日開放預訂。消息公布後，公司股價短期內急升，短短4日股價已飆升118%。市值更一度超越美國通用汽車、Tesla、福特（Ford）等其他車廠，備受市場矚目。

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隨著科技發展，汽車市場亦收到衝擊，電動車、車聯網等陸續出現，與此同時亦為該產業帶來威脅。近日日本汽車製造商本田（Honda）就受到勒索軟件攻擊。本田昨（9日）發表聲明，本田內部系統遭黑客網路攻擊，即時暫停全球多個製造工廠的生產，以及關閉辦公室，讓員工放假一天。

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網絡安全日益重要，只要能上網都會釀成威脅，當中最常見的莫過於通訊軟件。近日就有研究人員揭發WhatsApp出現安全漏洞，逾3萬名WhatsApp用家的電話號碼遭外洩，電話號碼能輕易在Google上搜尋到。而WhatsApp其後亦承認錯誤，並宣稱已解決問題。

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責任編輯：李彥煒

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