【盈喜盈警】衍生集團全年料蝕3000萬 一文看清企業盈警

▲ 周三（10日）多家企業發盈警。

新冠肺炎疫情對企業影響繼續顯現，周三（10日）再有數家企業發盈警。本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

衍生集團 （06893） 發盈警，預計截至3月底止財政年度，錄得綜合虧損約3000萬元，對比截至2019年3月31日止年度錄得綜合虧損約1200萬元。主要由於期內錄得資產減值約2000萬元；及新冠肺炎疫情、去年下半年社會運動對香港零售店造成負面影響。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

致豐工業電子 （01710） 預期，截至今年6月底止上半年，集團將錄得本公司股權持有人應佔虧損不多於約800萬元，而去年同期盈利1470萬元。

虧損主因包括期內多個國家為遏制新冠肺炎的傳播而實施封鎖和社交隔離措施，導致集團收益減少；中美貿易緊張局勢的擴大以及全球商業和經濟環境的惡化導致客戶需求減少；及集團在內地的生產設施及全球供應鏈的中斷導致生產量及產品交付延遲。

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敏捷控股 （00186） 公布，預期截至3月底止年度，將錄得股東應佔虧損約8700萬元，而上一財年同期則錄得股東應佔溢利約9100萬元，主要因為2020財年並無撥回不再綜合入賬附屬公司及前聯營公司的應計負債。集團表示，其於於2020財年的仍錄得按年增長。

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