【天才犯罪】利用飛機延誤呃保險　4年騙逾300萬保險金

「騙徒的手法層出不窮」，南京一位女子由2015年起，向各大保險公司投保，再利用飛機延誤作借口，5年內900次騙取保險金，涉款300多萬元，近日被南京警方拘捕。

內地媒體報導，今年4月，南京公安局鼓樓分局接到某保險公司負責人報案，指在處理機票延誤索償時，發現多人使用不同護照及身份證號碼，多次理賠，懷疑有人騙取保險金。

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南京警方偵查發現，多個身份證號碼都和一名李姓女子有關，更發現她由2015年起，利用不同身份，在各大保險公司買航空延誤保，而在她的住處中，民警搜查到大量用於記帳及航班訊息的筆記。

經過調查後，警方發現李姓女子有航空相關工作經驗，她先找出經常延誤的航班，然後她再找航班的目的地有沒有出現極端天氣，然後利用從親朋好友取得的20多個身份證號碼及護照投保，以此避開系統審查。如果航班最後沒有出現延誤，他便在起飛前退票，減少損失。

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