【尚品亭@iM網欄】即溶→意式→精品?　如何尋找一杯你最喜愛的咖啡

走向大眾的咖啡文化

上期筆者和大家主要分享了咖啡的種類和一些基本信息。今期開始連續兩期和大家分享一下「如何尋找一杯你最喜愛的咖啡」。咖啡流行文化的普及經歷了多重波浪潮，是業內人士時有討論的話題。傳統觀點認為共有三個階段，當然也有人提出，是否還有第四階段。但是我個人比較認同三個階段的觀點。

第一階段：即溶咖啡普及階段。

1938年巴西政府遇到一個大難題：咖啡豆過剩，所以當時與全球現時最大的即溶咖啡供應商共同研發，利用噴霧乾燥法製作了攜帶及使用方便的即溶咖啡，此時亦是正值二次世界大戰，士兵也是喝用咖啡來提神。隨著即溶咖啡的出現，可以隨時隨地享用咖啡，即溶咖啡開始大範圍普及，於是消費量劇增。但是礙於部份即溶咖啡使用非高質咖啡豆，沖泡後的口味並不是那麼好。

第二階段：意式咖啡普及階段。

隨著大型美式連鎖咖啡店將意大利人飲咖啡的方式普及到全球各地，意式咖啡迎來了春天。咖啡機能在十數秒的時間內，用一定大氣壓力，將咖啡的香氣萃取出來。這杯醇厚的黑咖啡被稱為Espresso。在濃厚的濃縮咖啡中，加入不同的元素，成為了Cappuccino、Latte等各種花式咖啡。

而這類型咖啡也有一個有趣的特性，為了達到一個比較平衡的口味，一般會採用Arabica 和Robusta的拼配豆。取不同咖啡豆的優點，相互之間取長補短或加強某種口味、特性，從而創造出一種口感更豐富的優秀Espresso。

▲ 筆者聯同公司咖啡師與學生分享工作點滴。

意大利人飲咖啡與其他地方的人是有分別的。我曾到意大利米蘭參加全球每兩年一度的咖啡盛會，注意到在意大利米蘭等地方，飲咖啡是一件非常簡單的事，類似香港的涼茶鋪。甚至會站著喝，杯型也是小杯（ONE or TWO SHOTs）的espresso，用來提神。我相信很少香港人會點一杯espresso，牛奶咖啡比較普遍。

第三階段：精品咖啡普及階段。

這個階段，大眾開始關注咖啡本身的品質，逐漸提升對咖啡有要求，此時的咖啡展現的是它最原始和完美的風味。於是咖啡豆的選配、烘焙、莊園的處理方法成為了關注重點。

▲ 筆者與香港會計師公會進行咖啡分享活動。

處理方法中比較常見的是日曬、水洗、半水洗。隨著第三階段的發展，也出現了一些比較特別的處理方法，例如厭氧日曬，蜜處理等。第三階段的咖啡可以品嘗出產地、品種獨特的風味。大家可能都有聽過很多單品咖啡、精品咖啡。比如牙買加籃山咖啡、非洲埃塞俄比亞的優質咖啡，耶加雪菲、藝妓咖啡等。

精品咖啡的沖調方法主要是手沖（Drip），精品咖啡風格和第二階段很不同，產品也主要關注咖啡本身，通常不會加入奶類制作。

作者_鄔錦安簡介：數佬的我誤打誤撞進入啡茶領域，總算尚懂品味啡茶，一杯啡茶識天下，五湖四海下結識很多餐飲旅遊好友，不斷在左右腦思想衝擊下遊走達至左右逢源，快思慢想，希望能夠在文字中令到各位感受到品味生活，相約尚品亭！

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