【網易IPO】9999網易明上市暗盤升5.6%　基金經理：目標先睇140元

網易（09999）明日（11日）正式掛牌，招股定價123元，今日暗盤先聲奪人，升5.6%，收報129.9元，不計手續費一手賺690元。有基金經理表示，網易中長綫或未及騰訊，但短線有機會衝上140至150元，建議抽中的散戶可在上市後首兩星期先食餬。

綱易IPO一手中籤率僅得8%，明日掛牌勢成焦點，根據輝立平台顯示，網易暗盤價最高曾升7.7%至132.5元，收報129.9元，升6.9%或6.9元，成交226萬股或2.95億元。

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對於網易後市表現，中投傲揚精選基金基金經理溫鋼城表示，網易在內地遊戲市場只是老二，吸引力始終是騰訊控股（00700）較高，不過網易上市後升10至20元就應該沒大問題。

「如果有幸抽到的，可考慮在上市後一至兩星期內沽出食糊，短線的話有機會升至140元，甚至150元，長綫還是傾向於買入騰訊。如果抽不中的散戶，不用心急在上市初期追入，待調整後才吸納，就像阿里巴巴（09988）上市初期急升，但之後一度跌穿招股價，那時候才趁吸不遲。」

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宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指出，網易暗盤最高升至132.5元，估計上市首日最高升幅也差不多，要小心今次一手中籤比率低，上市後有機會引起搶貨潮，但孖展投資者分得不多，或會先行獲利，估計高位會好快回落，走勢倒跌也不出奇。

「網易後市走勢都要留意住美股，如科網股繼續造好，帶動中概股再升，可樂觀一點。如未有貨的投資者，可以等上市後一兩天，搶貨與沽貨的都做得差不多時，慢慢買不遲，可待110元水平儲貨。」

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另外，交銀國際發表報告指出，網易在港掛牌估值對應2020及21年PE分別22倍及19倍，預計遊戲業務未來3年收入仍能維持15%複合增長率；報告又指，網易雲音樂用戶運營能力優於其他競爭對手，但其仍需面對內容儲備和資金落後於競品；以及直播和廣告變現還未形成可為音樂內容輸血的業務結構等方面的挑戰。該行給予網易美股的目標價453美元、港股目標價140元。

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