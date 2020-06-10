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【慳錢智慧】買禮券自用　湯券平三成　餅卡享八折

理財智慧 19:53 2020/06/10

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經濟轉差，洗每一蚊都要諗真啲，日常支出最好慳得就慳。今日跟大家分享一個慳錢方法，買購物禮券自用是也！

買現金禮券，不一定買來送禮！近年，愈來愈多精打細算的香港人，會買超市禮券、餅店餅卡自用。因為不少機構、網購平台出售的禮券，定價也較官方低。消費者毋須支付正價購買禮券之餘，甚至有時出現多買多平的情況。

湯券售價慳30%

舉例鴻福堂自家湯套票（一套10張），門市及官網售價為560元，平均每張價錢為56元，但同款禮券的售價在HKTVmall卻有所不同。HKTVmall上的「鴻福堂旗艦店」，自家湯套票（一套10張）定價388元，即每張售價為38.8元，較原價便宜了30%。

鴻福堂官方網站，自家湯套票售580元。(網站截圖)

HKTVmall的鴻禮堂自家湯套票，售價低至388元。(網站截圖)

餅卡變相打八折

售賣麵包及西餅的連鎖店東海堂，其面值50元的禮券，門市價每張50元，並沒有限訂購買的數目。教協現售42元一張，購買10張以上，售價低至39.7元，即每張節省10.3元。值得注意，申請人須符合教協規定的入會資格，並需繳交60元的入會費，才享有優惠。

工聯優惠中心出售的50元禮餅券，會員價39.5元。(網站截圖)

另外，工聯會亦同樣有售賣面值50元的東海堂禮券，但會員價為39.5元，非會員價為44元，分別享有七九折和八八折的優惠，但並沒有多買多折扣的優惠。而在申請會員方面，若港人滿16歲或以上，即符合申請資格，繳交入會費後，便可享有優惠。

買禮券小貼士

  • 有限期，逾期作廢
  • 指定換購店舖
  • 限定換購商品，通常不能跟減價貨併用
  • 每次結帳限制使用禮券的張數
  • 購買張數愈多，可能有更多折扣
  • 是否會員才可購買特價禮券

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撰文 : 李才添

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