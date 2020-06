【中美角力】北約：不能無視中國崛起 華為開發英國5G網絡凍過水？

中美展開5G角力後,中國電信商巨頭華為一直身陷角力漩渦的中心。北約秘書長斯托爾滕貝格指,北約不能無視中國崛起,中國正從網絡、基建、手機聊天軟件等多個方面迫近西方,建議英國需要重新檢視華為在英國5G網絡的角色,以保障安全。

北約(The North Atlantic Treaty Organization;NATO)秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)接受英國廣播公司(BBC)訪問直言:

「中國離我們越來越近,看看北極地區便知;他們在歐洲大力投資關鍵基礎設施;當然還有積極開拓網絡業務。」

(“China is coming closer to us, we see that in the Arctic, we see they are heavily investing in critical infrastructure in Europe, and we see of course China also operating in cyberspace.)