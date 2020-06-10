【中美角力】北約：不能無視中國崛起 華為開發英國5G網絡凍過水？

▲ 北約秘書長斯托爾滕貝格指，北約不能無視中國崛起，建議英國需要重新檢視華為在英國5G網絡的角色，以保障安全。

中美展開5G角力後，中國電信商巨頭華為一直身陷角力漩渦的中心。北約秘書長斯托爾滕貝格指，北約不能無視中國崛起，中國正從網絡、基建、手機聊天軟件等多個方面迫近西方，建議英國需要重新檢視華為在英國5G網絡的角色，以保障安全。

北約（The North Atlantic Treaty Organization；NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）接受英國廣播公司（BBC）訪問直言：

「中國離我們越來越近，看看北極地區便知；他們在歐洲大力投資關鍵基礎設施；當然還有積極開拓網絡業務。」

（“China is coming closer to us, we see that in the Arctic, we see they are heavily investing in critical infrastructure in Europe, and we see of course China also operating in cyberspace.）

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美國總統特朗普有意在西方國家封殺華為，惟英國首相約翰遜（Boris Johnson）卻唱反調，於今年1月允許華為等“高風險供應商”建設英國非敏感部分的5G網絡，令特朗普的如意算盤打不響。

但自爆發新冠肺炎疫情後，英國政府認為過於依賴中國的醫療用品及關鍵物資。兩國對香港事務的意見分歧，以及美國總統特朗普對中國的憤怒等，促使英國重新評估與北京的關係，中英兩國關係也越趨緊張。

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英媒上月底曾報道指，英國約翰遜（Boris Johnson）有意推動全球10個重要民主國家，組成「D10」聯盟，建立5G設備及其他技術的供應商名單。

目前英國國家網絡安全中心正分析美國加大制裁華為後，對英國允許華為參與其5G網絡建設的影響。

在北京，外交部發言人華春瑩回應北約的指控提到，希望北約對中國秉持正確態度，理性看待中國發展，重申中國不會威脅任何國家。

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記者：葉芷樺

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