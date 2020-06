福西：新冠肺炎難對付過愛滋病毒 是「最慘噩夢」

▲ 華府首席傳染病專家福西表示,新冠肺炎對他來説是「最慘噩夢」,甚至比愛滋病毒和伊波拉病毒更難對付。

美國因黑人遭警暴事件爆發大規模示威,部分曾參與應對華盛頓示威任務的國民警衛隊成員,更確診新冠肺炎,新冠疫情似有反彈趨勢。華府首席傳染病專家福西周二(9日)更表示,新冠肺炎對他來説是「最慘噩夢」(worst nightmare),某程度上甚至比愛滋病毒和伊波拉病毒更難對付。

福西(Anthony Fauci)出席美國生物科技創新組織(BIO)的會議表示:

現在有些事變成我的最慘噩夢,它(新冠肺炎)在4個月内摧毀全世界。

(Now we have something that turned out to be my worst nightmare.In the period of four months, it has devastated the world.)

福西指出,伊波拉病毒(Ebola)固然令人恐懼,但永遠都不會輕易在全球傳播。他又指自己過往一直用大量時間研究愛滋病毒(HIV),認為這種病毒引起的疾病與新冠肺炎相比,HIV非常簡單(really simple)。

福西認為,新冠肺炎病情的嚴重程度差異很大,涵蓋無症狀患者到重症患者,甚至有不少患者死亡。他指出患者可能會肺部受損、免疫系統有強烈反應,部分年輕患者會有凝血障礙及引致中風,也有兒童患者曾出現炎症。

責任編輯:鄭錦玲

