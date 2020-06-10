福西：新冠肺炎難對付過愛滋病毒 是「最慘噩夢」

▲ 華府首席傳染病專家福西表示，新冠肺炎對他來説是「最慘噩夢」，甚至比愛滋病毒和伊波拉病毒更難對付。

美國因黑人遭警暴事件爆發大規模示威，部分曾參與應對華盛頓示威任務的國民警衛隊成員，更確診新冠肺炎，新冠疫情似有反彈趨勢。華府首席傳染病專家福西周二（9日）更表示，新冠肺炎對他來説是「最慘噩夢」（worst nightmare），某程度上甚至比愛滋病毒和伊波拉病毒更難對付。

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福西（Anthony Fauci）出席美國生物科技創新組織（BIO）的會議表示：

現在有些事變成我的最慘噩夢，它（新冠肺炎）在4個月内摧毀全世界。

（Now we have something that turned out to be my worst nightmare.In the period of four months, it has devastated the world.）

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福西指出，伊波拉病毒（Ebola）固然令人恐懼，但永遠都不會輕易在全球傳播。他又指自己過往一直用大量時間研究愛滋病毒（HIV），認為這種病毒引起的疾病與新冠肺炎相比，HIV非常簡單（really simple）。

福西認為，新冠肺炎病情的嚴重程度差異很大，涵蓋無症狀患者到重症患者，甚至有不少患者死亡。他指出患者可能會肺部受損、免疫系統有強烈反應，部分年輕患者會有凝血障礙及引致中風，也有兒童患者曾出現炎症。

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責任編輯：鄭錦玲

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