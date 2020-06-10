  • 30°C
香港時間 : 2020610日 (三) 20:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

趕住移民　低市價兩成賣舖　業主：需廿天內現金交易

股樓投資 19:29 2020/06/10

分享：

港區國安法消息傳出後，加上美國總統特朗普（Donald Trump）聲言，將要取消香港特殊代遇地位，令人憂慮香港前景，部分業主更劈價賣樓賣舖，套現資金離場。

市場消息指，深水埗福榮街單號地舖，面積約577平方呎，原叫價1,600萬元放售，但業主急住移民，故劈價急讓，更要求20日內現金成交。最終上述地舖以890萬元易手，低市價約兩成。據悉，該舖位吸引20多組買家爭購。

值得留意的是，近期移民再成社會話題，查詢數字明顯急升。據美聯移民統計，上月收約800宗查詢，按月急升逾4倍，尤其是5月下旬，查詢量由過往平均每日約不足10宗，增至每日平均80宗。不過，有移民顧問坦言，雖然查詢急增，惟付之行動者不多，即使有意移民，也不願賣樓賣舖。

相關文章：北角春秧街街市地舖　55年升值221倍

近期舖價大跌，即使是民生舖也受影響，惟個別投資者則趁機入市，舉例說，市傳資深投資者李耀華，早前便以4,400萬元，購入通菜街舖位。此外，北角春秧街91號H舖，面積1200平方呎，早前更以4,700萬元易手。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 柳家平

相關文章

賣樓套現逾千萬　業主移民趕住走
2020/06/04
賣樓套現逾千萬　業主移民趕住走
業主鬥快減價　賣樓套現趕移民
2020/06/06
業主鬥快減價　賣樓套現趕移民
業主劈價賣樓移民　減價盤急增五成
2020/06/08
業主劈價賣樓移民　減價盤急增五成
業主趕移民　狠劈450萬賣樓　移民潮震散樓市？
今日
業主趕移民　狠劈450萬賣樓　移民潮震散樓市？
【二手劈價】再有業主趕移民劈價賣樓　畢架山峰3房累劈732萬元沽出
今日
【二手劈價】再有業主趕移民劈價賣樓　畢架山峰3房累劈732萬元沽出
移民

上一篇文章

【宏觀中國】政策加碼　新能源車深圳補貼兩萬

下一篇文章

【天才犯罪】利用飛機延誤呃保險　4年騙逾300萬保險金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【iM會客室 青姐 X 沈大師】國泰好陰公 股票供唔供？（第一集）
【iM會客室 青姐 X 沈大師】國泰好陰公 股票供唔供？（第一集）
【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」
【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票