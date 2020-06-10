趕住移民　低市價兩成賣舖　業主：需廿天內現金交易

港區國安法消息傳出後，加上美國總統特朗普（Donald Trump）聲言，將要取消香港特殊代遇地位，令人憂慮香港前景，部分業主更劈價賣樓賣舖，套現資金離場。

市場消息指，深水埗福榮街單號地舖，面積約577平方呎，原叫價1,600萬元放售，但業主急住移民，故劈價急讓，更要求20日內現金成交。最終上述地舖以890萬元易手，低市價約兩成。據悉，該舖位吸引20多組買家爭購。

值得留意的是，近期移民再成社會話題，查詢數字明顯急升。據美聯移民統計，上月收約800宗查詢，按月急升逾4倍，尤其是5月下旬，查詢量由過往平均每日約不足10宗，增至每日平均80宗。不過，有移民顧問坦言，雖然查詢急增，惟付之行動者不多，即使有意移民，也不願賣樓賣舖。

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近期舖價大跌，即使是民生舖也受影響，惟個別投資者則趁機入市，舉例說，市傳資深投資者李耀華，早前便以4,400萬元，購入通菜街舖位。此外，北角春秧街91號H舖，面積1200平方呎，早前更以4,700萬元易手。

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