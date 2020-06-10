Kyle Bass 200倍槓桿賭聯匯崩潰　任志剛：聯滙一直屹立不倒

▲ 金管局前總裁任志剛開腔回應沽空大王Kyle Bass豪賭聯滙失效，表明聯滙是香港的基石，一直屹立不倒，證明行之有效。（資料圖片）

「港區國安法」加劇中美矛盾及角力，有關港元聯繫滙率失效及香港被停止美元結算危言四起，有金融大鱷亦乘機豪賭聯滙崩潰。金管局前總裁任志剛開腔回應，形容聯繫滙率是「香港貨幣金融穩定的基石」，而且一直屹立不倒。

任志剛表示，聯繫滙率是香港貨幣金融穩定的基石。有關制度經過不斷優化，一直屹立不倒，證明行之有效。他稱，有信心金管局會保持警覺，確保制度完善運作。

彭博引述消息人士稱，有「沽空之王」之稱的對沖基金經理巴斯（Kyle Bass）正在啟動一項新基金，以期權合約進行200倍槓桿操作，對賭港元在18個月內與美元脫鈎。

據報道指，巴斯早前向潛在投資者稱，一旦港元脫勾並貶值40%，基金將狂賺64倍。相反，若港元聯繫滙率在18個月後維持不變，投資者將損失所有資金。

事實上，巴斯近年多次公開發表看淡港元的言論，去年社會運動爆發前，他亦揚言「聯滙制度危在旦夕」，惹來金管局及財庫局前局長陳家強反駁。

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