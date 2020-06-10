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【區塊鏈】手機App查驗藥物包裝真偽　裕利醫藥：逐步擴展應用

科技 18:54 2020/06/10

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裕利醫藥香港及澳門首席執行官翁德睿指出，生物醫藥行業應重視香港為一個關鍵市場。（陳永康攝）

假貨問題持續困擾消費者，如果醫療物資是偽冒貨品，影響更可大可少。有藥物供應商應用區塊鏈技術，消費者以手機便可查驗藥物包裝的來源資料，該方案選擇以香港為首個試點，日後會推廣至亞太其他市場。

裕利醫藥於4月初推出名為eZTracker的手機應用程式，消費者只需用手機掃描藥物包裝上的二維碼（QR code），即可快速驗證藥物來源資訊。程式會連上區塊鏈，驗證製造商、供應商的資料，如發現產品並非來自獲授權的經銷商，用戶可回報情況，該應用亦會發出即時提示製造商，以便盡快調查。消費者現可透過應用驗證一款HPV子宮頸癌疫苗。

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人手檢查包裝不可靠

裕利醫藥香港及澳門首席執行官翁德睿（Andi Umbricht）接受專訪時解釋，全球冒牌藥物的問題日益嚴重，該企早前曾進行過一項調查，指出香港有88%受訪者不清楚或不知道什麼是冒牌藥物；雖然有12%受訪者對這問題有警覺，但到需要驗證藥物時，他們也只會檢查包裝，例如檢查安全封條是否完好無缺，包裝上是否有異常等。他指出，隨著偽造藥物技術變得越來越先進，人手檢測方式亦變得不可靠。

eZTracker的手機應用程式可以快速驗證藥物來源資訊。（Google Play截圖）

事實上，近年不少消費品都善用區塊鏈的不可篡改的特質，以此推出讓消費者或其他生產夥伴確認產品來源等資訊。針對消費者會否願意額外安裝Apps去查詢有關資料，翁德睿指出，該應用推出早期反應不錯，消費者對有關資訊有渴求，亦會與醫生、分銷商等合作推廣此應用。未來該企亦有意擴展驗證藥物名單，並推廣至亞太其他市場使用，但會先確保首階段可暢順運作。

日後隨藥物數量與參與供應商增多，勢會為系統擴展帶來帶來挑戰，惟他指，「如果市面流通的藥物有10%至15%的假藥，那真的是太多了，公眾將會為此承擔更大於此的成本。」

記者: 周俊霖

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