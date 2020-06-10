【美國示威】倫敦市長倡整肅 掃除一切違反多元地標

▲ 英國倫敦國會廣場的邱吉爾銅像，亦被抗議種族歧視的示威者塗污。

美國非裔男子被壓頸後死亡事件引發的示威浪潮，蔓延至英國，奴隸商人銅像被破壞，甚至二戰英雄的邱吉爾銅像也遭殃。有見及此，倫敦市長簡世德對市內街名及地標進行整肅，稱會嚴格審視有無涉及違反種族多元的不良成分。

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祖籍巴基斯坦，本身也是少數族裔的簡世德（Sadiq Khan），接受天空新聞訪問時稱，將成立多元委員會（Commission for Diversity），審視市內地標，有無違反種族多元的成分。

簡世德揚言，不但會移走奴隸商人的雕像，亦會給予建議，讓更多有色人種、非裔、婦女及不同性取向人士獲得代表。他認為要確保倫敦的成就及多元得到充分展示。

▲ 倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）

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今次行動牽連甚廣，受影響的不僅人物塑像，更包括壁畫、街頭藝術、街名及其他公共紀念碑。倘一如簡世德所講，成功執行到底，相信會對倫敦帶來相當大改變。

簡世德的建議無疑十分進取，英國有非常悠久的殖民歷史，當時的世界，對歧視、平等觀念，與如今完全不同，用今日標準審視古人，恐怕絕大部分地標都無得留低。

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英國不少民眾明言反對倡議，質疑矯枉過正，浪費資源。有民眾指出，伊斯蘭教先知穆罕默德亦曾販賣奴隸，倫敦城牆羅馬的一段亦應拆除，因羅馬人使用奴隸。

有網友諷刺，若要移除雕像，應由邱吉爾開始，事實上，邱吉爾在二戰期間，從印度調走糧食予盟軍，累印度大饑荒，餓死數百萬人；著名的特拉法加廣場，是慶祝戰勝法國而設，法國人亦肯定不喜歡。

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英國作為殖民大國，英國歷史就是殖民的歷史，要做到完全去除違反多元的地標，等同要與這段歷史切割，執行上十分困難。英國難免有昔日君主殘暴對待人民，有違平等觀念，要抹掉這些遺跡，則英國所有城堡恐怕都要拆除。

英國少數族裔受到不公平對待，與白人相比，上流機會低，無疑是急須解決的深層次問題，惟拆除雕像、修改街名等做法，看不到可如何解決實質問題，但反歧視取得絕對政治正確的地位下，恐怕無人敢高調反對。

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責任編輯：文青青

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