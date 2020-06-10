【口罩製造】本地公司研熔噴布技術　冀輸出外國發揚「香港製造」

▲ 本地科研公司Pure Living行政總裁何寶琪表示，2月時，台灣、中國甚至外國口罩物料供應商缺貨，因此把心一橫，不如自行研發口罩原料熔噴布製造技術，自己做口罩。（黃建輝攝）

本地科研公司Pure Living原本從事化工產品研發，供應給政府、醫院及檢測中心等。該公司行政總裁何寶琪表示，年初疫情爆發，公司打算投資買機做口罩，但聯絡口罩物料供應商時，卻無從入手。「2月時，台灣、中國甚至外國口罩物料供應商缺貨，因此把心一橫，不如自行研發口罩原料熔噴布製造技術，自己做口罩。」

她指出，2月時內地熔噴布機器供應短缺。「一部直立式熔噴布機成本動輒達1000萬元，且體積大，難以放在香港細小廠房。」因此她著手物色體積較小的橫向式熔噴布機，但發現內地供應商把二手配件重新組裝成機器出售。

▲ 本地科研公司Pure Living行政總裁何寶琪表示，目前內地就囤積了不少劣質熔噴布，因為他們要銷貨，或選擇平賣，而未來1至2個月，大家要小心國內出產的熔噴布製成的口罩，質量非常粗糙，大眾配戴會好危險。（黃建輝攝）

投資8位數 改裝製布機

及後何寶琪決定投入人力物力將機器改裝，希望做到高標準的熔噴布。「我們香港團隊有8人，再加上國內研發隊伍10人，並找到海外有技術有經驗的工程師負責重新設計機器，總共投資8位數字。」所謂的熔噴布技術，原理是將聚丙烯膠粒熔化，再將液化膠粒噴成超細小絲狀，最後捲成一塊布。

製造熔噴布過程中，需要導入靜電，如果導入不均勻或機器效能較差，以致滲入各種雜質，造出來的成品質素就不合格。

她解釋，現時最流行的「複合式熔噴布」就是將兩塊熔噴布結合而成。「因機器僅能將靜電單邊導入熔噴布，因此將兩塊單邊導入靜電的布結合，才勉強合格，但口罩不太透氣，讓人感覺很焗。」

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何寶琪表示，公司的熔噴布製作技術，會將優質聚丙烯原料放入擠出機，高溫熔化原料後經過多層細眼金屬網過濾隔走雜質。之後以高壓經過一系列細孔噴頭噴出均勻熔絲。熔絲冷卻後成為熔噴布，再經過雙重靜電處理，提升過濾效果及透氣度，之後亦可用來製造合乎標準的口罩。

▲ Pure Living行政總裁何寶琪表示指出，納米級別的熔噴布技術或指日可待，但研發需要大量資金，希望未來能繼續鑽研技術，可研發更高級別的防護衣。（資料圖片）

冀月產千萬口罩

目前內地及香港疫情稍微受控，前幾個月出現的「口罩荒」亦得以緩和。何寶琪就指出，從前熔噴布10萬人民幣以內就有1噸，4月期間上升至70、80萬人民幣，目前已回落至38萬至45萬人民幣1噸。但她亦提醒，由於2月過後，內地不少中小商家都趁機製作熔噴布，質量參差。「目前內地就囤積了不少劣質熔噴布，因為他們要銷貨，或選擇平賣，而未來1至2個月，大家要小心國內出產的熔噴布製成的口罩，質量非常粗糙，大眾配戴會好危險。」何寶琪指出，公司自行設計研發的熔噴布機器將於月內送到香港。

未來機器可月產10噸熔噴布，每噸熔噴布能供應生產100萬個口罩，因此月產口罩或可達1000萬個。

何寶琪亦表示，擁有機器可發展3大業務：製成的熔噴布可以外銷，同時布可以做成口罩售賣，同時亦可將機器設計技術輸出給外國。她透露，目前杜拜方面廠家亦向他們訂了幾台，而東南亞方面，越南、印尼等地工業成熟，有機會將機器輸出至當地市場。「納米級別的熔噴布技術或指日可待，但研發需要大量資金，希望未來繼續鑽研技術，研發更高級別的防護衣。」

記者：李彥煒

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