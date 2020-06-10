【股市前景】「Money Hunter」耀才證券主席葉茂林：港股年或見28000點 　「香港已衰無可衰　黑暗盡頭是黎明」

股壇老行尊、耀才證券（01428）主席葉茂林，遊走商界逾50年、被證券界冠以「Money Hunter」綽號，他是位股樓投資高手，多年來在股票及物業市場獲利甚豐。

他對股壇的一言一語，對投資者甚具指標作用。2017年11月他曾預測，港股將升穿32000點，刷新2007年以來的10年高位，最後恒指如他所料，於2018年1月29日高見33484點，創下有史以來最高。及至2018年3月，他開始為港股作出預警，指港股當年會呈「虎頭蛇尾」格局，上半年表現仍然樂觀，惟對下半年走勢不看好，奉勸股民不要太進取，港股亦自年中開始拾級下跌。

過去一年本港經歷社會運動，同時飽受疫情打擊，百業蕭條，股市大幅動蕩，葉茂林卻對後市看好，認為港股今年底前將見28000點，較周三（10日）收市25,049點，潛在升幅達12%。為何對港股信心十足，葉茂林指，由於美國總統特朗普自身難保，不會再『發癲』，同時港版國安法推出後，相信社會運動將停，至於疫情也會隨時間而消失，相信香港情況會逐步改善。「香港已經『衰無可衰』，黑暗的盡頭便是黎明開始，相信香港的明天會更好。」

葉茂林續稱，由於美國對中國企業赴美上市收緊限制，故預計將有更多中概股來港作第二上市，再加上在中央大力支持下，未來亦有更多互聯互通項目落實，如新股通、南向債券通等，繼而增加港股交易規模，對港股市場大有裨益，香港證券業亦會因此受惠。不過，他提議各散戶：「下半年港股尚存幾個隱憂，包括9月份的香港立法會選舉、11月美國總統大選，加上本地社會運動尚未平息，面對未來複雜多變的本地及外圍政經形勢，大市仍存不明朗因素，投資者需多加留意。」

耀才證券於5月期間，就疫情對投資者的影響進行問卷調查，共收集過千份的問卷，了解散戶的交易行為和投資策略的變化，以及對後市走勢的看法。調查顯示61%的受訪散戶，由於手持傳統股份（如銀行，地產及公用股），所以今年至今的整體證券投資回報有點失望，獲利只屬一般，平均回報率少於一成。

受訪散戶中，有27.6%預期恒指於今年底前收市位約在25500點至26999點水平，至於有22.3%的散戶預期恒指將達27000點以上。另外有7.9%的散戶估計恒指今年底收市達21000點以下。令人意想不到的，是疫情期間散戶的交易次數有所增加，有35%的散戶的交易次數反而有所增加，其中有22%受訪散戶表示交易次數增加2成或以上，但同時有一成半受訪投資者表示減少了總投資金額約2成。

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