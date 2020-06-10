【保就業計劃】港商率先領取補貼　資料簡單審批較快？

▲ 有港企在保就業計劃推出當日即時申請，昨日（9日）已收到12萬元的補助。

港府推出一系列抗疫措施，包括於5月25日接受申請的保就業計劃。行政長官林鄭月娥昨日宣布，首批補助於本周五（12日）陸續發放。從事批發行業的負責人何先生表示，該計劃推出當日即時申請，昨日（9日）已收到12萬元的補助。

他估計，較快收到補貼，主因為銀碼細、員工人數少和資料較簡單。他解釋，生意自社會運動後受到影響，去年已開始裁員，只剩下5名員工，員工數目在處理上較方便。加上他只使用單一的強積金機構，相信審核會較易。

【遙距營商計劃】創新及科技局局長薜永恆：D-Biz申請超出預期 嚴謹把關審核需時

港商：申請保就業計劃時 上載資料要留神

問到填表有沒有難度時，何先生指出，於系統上載資料後，若要更新資料，程序較複雜。他又擔心上載的資料不詳細，影響審核和領取補貼的時間，故在上載前都審慎核對。另外，港府宣布推出保就業計劃後，曾作多階段更新，雖然在開始申請前有提供查詢服務，但申請者都需要多花時間了解。

【遙距營商計劃】申請D-Biz逾10工作天未發放 中小企預計耗時逾1個月

何先生補充指，公司至今積壓的貨物共700萬元，而應收卻未能收到的款項約200萬元。他認為港府有為其他行業提供資助，批發業卻未有受惠，是次補助屬「好過無」。

【防疫抗疫基金】針對餐飲業兩項計劃 累計已發放逾43億資助

記者：馬意文

立即參加hket x SME 網上營銷講座：13億商機系列