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【取代人類？】微軟AI記者認錯人　新聞錯配女團成員照片

科技 19:00 2020/06/10

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Little Mix成員Jade Thirlwall（右二）投訴，微軟的AI記者將她誤認成另一團員Leigh Anne Pinnock（右一）。

微軟（Microsoft）於本月初撤近百位處理新聞的英美新聞工作者與編輯，並將他們的工作轉交予人工智能（AI）。不過到底AI是否真的可以取代人類？近日一名英國女團成員就公開投訴，指責微軟的AI記者，將她誤認成另一團員，微軟其後亦坦承是AI不夠精準所產生的問題。

>>>【人工智能】微軟解僱近百新聞工作者　改用AI取代

>>>AI擊敗人類　一張自拍照即可辨別個人性格

英國女團Little Mix成員Jade Thirlwall近日向媒體闡述，因種族問題而遭受校園欺凌事件。而微軟旗下的MSN新聞網站就轉載相關時間，並由AI新聞編輯配上照片，但該配圖主角並非Jade Thirlwall，而是同團的另一名成員Leigh Anne Pinnock。

Jade Thirlwall其後在Instagram上@MSN公開投訴，指若MSN需要從其他媒體複製文章，就應該確定主角身分，居然無法分辨四人團體中同膚色的女人，對是次事件相當氣憤，要求MSN先確保配圖準確性。英國衛報引述微軟回覆，指該企承認新聞圖片搭配出現錯誤，是因為AI系統不夠精準所產生的問題，他們已立刻更換照片。

（衛報資料圖片）

事實上，微軟本月初就為整合新聞相關人力，改用AI來替代人力工作，大舉解僱旗下的新聞編輯與記者，美國及英國分別有59人及27人遭解僱。

>>>【代替人類】耶魯大學研究狗與機械人互動　狗隻聽從機械人指令

責任編輯：曾曉汶

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