【派錢1萬】每1萬名客戶登記　星展送1000食品包予慈善機構

政府派發1萬元津貼，港人將於6月21日起於21間指定銀行登記，最快7月8日可領取1萬元。星展香港今天宣布，凡以星展戶口登記領取政府1萬元「現金發放計劃」的客戶，將與星展攜手行善，向社區有需要的人發放多達1萬個來自本地慈善基構「膳心連基金」的食品包，讓受疫情影響的長者及弱勢社群得到支援。

每1萬名以星展戶口登記領取政府現金發放計劃的客戶，星展香港將會向膳心連基金捐贈1千個「星展Care more」食品包，讓1萬個有需要的家庭受惠。

此前，星展香港與員工已一共捐贈1萬個食品包予膳心連基金。

同時，由6月21日（星期日）起至9月30日（星期三），客戶以合資格的星展銀行帳戶，透過星展網上或流動銀行登記領取政府現金發放。此期間內，成功登記的客戶可獲3個電子印花（相等於50元現金獎賞），如經活期及儲蓄帳戶進行指定電子交易，可獲個總值150元的電子印花。

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