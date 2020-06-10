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港股跌7點 港滙呈強金管局再沽22億港元

金融經濟 18:39 2020/06/10

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財經焦點速覽

港股結束七日升市，恒生指數全日跌7點，收報25049點，成交接近1273億元。滙豐 （00005） 早前表明支持「港區國安法」，遭美國國務卿蓬佩奧點名批評。美國沽空投資者巴斯（Kyle Bass）據報大手押注香港聯繫滙率崩潰，買入港元下跌期權，槓桿比率高達200倍。港滙再觸7.75強方兌換保證，金管局於港股收市後不久，再注資22.09億港元，相當於接了2.85億美元沽盤，銀行體系結餘於6月12日將增至1205.38億港元。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒指全日跌7點守2萬5關　網易暗盤升逾半成道指期貨轉跌（不斷更新）

【中美角力】蓬佩奧指滙豐對華卑躬屈膝 外交部促停止挑撥離間（第二版）

【國泰航空股價】國泰近兩成升幅全失　「11供7」供股被券商唱淡

【救國泰不救港航】港航延長無薪假　前服務總監：誰大誰惡誰正確？

200倍槓桿押注聯繫匯率崩潰 Kyle Bass無懼或輸清光

【港滙強方兌換保證】金管局港股收市後再注資22.09億港元　一文看清金管局接美元

【精選投資分析】

【國泰重組】港府認購優先股 才是大贏家？（第三版）

國泰大折讓供股　當年滙豐、新世界又如何？供股手法你要知！

恒指再上試250天綫吻別（第四版）

熊證重貨25600 國指牛熊10365（第六版）

【炒風起】二綫物管炒起 追唔追得過？

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欄名 : 財經焦點速覽

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