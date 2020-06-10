港股跌7點 港滙呈強金管局再沽22億港元

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【零售寒冬】ZARA母公司Inditex擬關閉1200分店 首財季虧損4億歐元
港股結束七日升市，恒生指數全日跌7點，收報25049點，成交接近1273億元。滙豐 （00005） 早前表明支持「港區國安法」，遭美國國務卿蓬佩奧點名批評。美國沽空投資者巴斯（Kyle Bass）據報大手押注香港聯繫滙率崩潰，買入港元下跌期權，槓桿比率高達200倍。港滙再觸7.75強方兌換保證，金管局於港股收市後不久，再注資22.09億港元，相當於接了2.85億美元沽盤，銀行體系結餘於6月12日將增至1205.38億港元。
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欄名 : 財經焦點速覽