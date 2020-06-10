【宏觀中國】政策加碼　新能源車深圳補貼兩萬

中國多地已出台刺激新能源車消費的政策，以扶持汽車銷售，振興內需，更重要是，中國需要用龐大市場來培育新能源車的產業鏈，以補貼政策來鼓勵消費，最直接不過。其中，深圳便向純電動車車主提供2萬元人民幣補貼，每日更有免首2小時的臨時停車費，可謂全方位支持。

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深圳在周三（10日）發布新能源汽車推廣措施，包括放寬個人新能源小汽車增量指標申請條件；擴大個人增購新能源小汽車車型範圍；新購新能源小汽車的個人消費者給予綜合財政補貼，其中，新購純電動高級型或經濟型乘用車補貼每輛2萬元人民幣，新購插電式混合動力高級型乘用車補貼每輛1萬元人民幣。在全市路內停車位，新能源汽車每日免首2小時的臨時停車費。

事實上，今年來全國多個城市相繼推出類似的扶持措施，如廣州在2020年3月至12月底，對個人消費者購買新能源汽車給予每輛1萬元綜合性補貼；4月，海南省宣布全面放開新能源車限購政策，確保2020年底省內新能源汽車保有量佔比達3%左右。

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至於全國性措施則有，財政部、工信部和稅務局聯合發布，自2021年1月1日至2022年12月31日，對購置的新能源汽車免徵車輛購置稅。

但目前為止，中國新能源車的銷量依然未有大起色，沒有跟傳統汽車一樣，在疫情穩定後，出現大幅反彈。資料顯示，4月中國汽車銷量結束了連續21個月的下跌，惟新能源車並未止跌，期內的銷量按年下跌26.5%。

截至去年底，中國新能源汽車的保有量為381萬輛，佔汽車總量只有1.5%。確實，若從這個角度，新能源車仍有很大的發展空間，之前特斯拉（Tesla）的概念股一度當炒，市場憧憬中國有意發展整條的新能源汽車的產業鏈，車廠之外，電池、汽車零部件等子行業都能受惠。

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