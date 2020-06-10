【派錢1萬】信銀國際3個月定存最高10厘

政府派發1萬元津貼，將於6月21日開始接受登記。再有銀行推出優惠，鼓勵客戶透過該行登記於該銀行領取1萬元。信銀國際今日宣布推出數項優惠：

3個月港元定存 最高10厘年利率

由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財或inMotion動感銀行成功登記「轉數快」並綁定信銀國際戶口為「轉數快」預設戶口，同時透過 inMotion 動感銀行敍造最多1萬元3個月港元定期存款，可享高達10厘年利率優惠。

新客戶於優惠期內開立inMotion 動感銀行戶口及敍造最多1萬元3個月港元定期存款，亦可享高達10%年利率優惠。

智投360戶口 免諮詢顧問費12個月

由6月15日至12月31日，客戶成功透過inMotion 動感銀行開立智投360戶口，其合資格智投360戶口內的諮詢服務資產可於開戶當月及隨後的12個月享0諮詢顧問費。

信用卡6個月零息套現 提取1萬元

即日起至2020年8月31日，信銀國際信用卡客戶無須手續費，可透過「靈活套現計劃」提取最多1萬元。套現金額於6個月優惠期內可享0%利息，客戶只需繳交最低還款額。未持有信銀國際信用卡的客戶，亦可以立即申請信銀國際Motion信用卡（ 虛擬版） 以享有此項優惠。

信用卡本地食肆簽賬 最多400元現金回贈

為刺激本地消費，信銀國際信用卡客戶於7月及/或8月份之月結單總結欠比2020年5月份多2,000港元或以上，當中合資格之本地食肆簽賬可賺取10%現金回贈，整個推廣期內總計最多可獲400港元現金回贈。

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