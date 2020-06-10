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【高息股攻略】跟保險資金買高息內銀 除淨前最後衝刺（附除息日表）

金融經濟 18:04 2020/06/10

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高息內銀股再獲內地保險資金「舉牌」，國壽（02628）昨披露於6月3日增持500萬股工行（01398）H股，持股剛超越5%界綫須披露權益。在國壽之前，另一內險股平保（02318）已持有工行逾14%權益。

今次已是國壽1個多星期內第二次「舉牌」內銀。就在5月26日，國壽已披露增持另一內銀股農行（01288）H股至逾10%。農行的險資主要股東還有太平保險集團，持股剛逾5%。

國壽先後「舉牌」農行工行

險資為市場上最長綫機構投資者，投資選股以能提供長綫穩定回報為首要考慮之一。險資相中內銀，固然亦由於內銀股為市場上少數提供穩定高息回報的股份板塊。

值得一提的是，除了險資外，全國社保基金亦為中行（03988）主要股東，持有約8%H股。社保基金肩負向國民派發保障的承擔，而中行亦為4大內銀中股息最高的一家，現價股息率達7厘。

4大內銀快除息  錯過等足1年

要跟險資買內銀收高息，必須注意入市時機。4大內銀即將踏入派發去年股息的高峰期，其中工行於6月22日率先除淨， 投資者必須在此之前買入才可收取去年股息。農行、建行及中行的除淨日分別為7月2日及7月7日。由於4大內銀股全部每年只派一次末期息，錯過今次派息時機便要等足一年。

政府向市民派發1萬元，最快7月8日才到手。與其等政府派錢才買貨，看來自掏腰包買內銀更實際。

撰文：劉德斌

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