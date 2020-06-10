【零售寒冬】Links of London港分店疑全線結業　與Folli Follie同一集團

▲ Links of London據報已於本周一(8日)起全面撤出香港業務，香港分店全線結業。（網頁截圖）

繼希臘配飾品牌Folli Follie的香港子公司清盤後，同一集團的首飾品牌Links of London香港分店亦突然全線結業。不但香港官網暫停運作，在SOGO官網亦未有顯示Links of London的專櫃。

英國媒體報道，Folli Follie集團旗下除擁有首飾品牌Folli Follie，亦包括首飾品牌Links of London，而後者已由周一（8日）起陸續關閉8間香港的分店及專櫃，暫時未知受影響的員工人數。

Links of London在香港原本設有8間分店及專櫃，包括金鐘太古廣場、中環IFC、時代廣場、又一城、朗豪坊、旺角Moko，並於銅鑼灣及尖沙咀設有專櫃。

目前，Links of London香港官網已經暫停運作，Facebook亦無法搜尋香港分店的資訊。而香港分店的Facebook專頁，最後一次更新已是5月25日。

相關文章：

Folli Follie香港店舖據報申請清盤

【零售寒冬】Colourmix母企發盈警 料全年虧損擴大至最多3億元

【零售寒冬】零售協會向特首發信籲限制全港業主 不能因無交租而收回舖位、為期至少9個月

【零售寒冬】煌府退租上水舖位 母企：終止租約以控制成本