【世衛籌款】中國民間為世衛眾籌　24日共籌不足3萬人民幣

新冠肺炎肆虐全球，世界衛生組織的表現被人詬病。中國卻一直力撐，疫情發生後先後捐款予世衛。中國民間組織亦發起網上籌款，為世衛眾籌。眾籌在上月18日發起接受捐款，惟24日以來，不足1萬人捐款，已籌金額不足3萬人民幣。

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中國人口福利基金會表示，為響應世衛的號召，作為世衛在中國的唯一合作夥伴，與世衛聯合發起「COVID-19團結應對基金·中國行動」大型公益籌款項目，主要向國內社會各界籌集資金，以助世衛、聯合國兒童基金會、流行病防範創新聯盟，以及其他合作夥伴，幫助世界各國，尤其欠發達國家或地區共同抗疫。

不過，民眾對眾籌的反應冷淡，自18日起開始，截至今日（10日）下午6時，只有 9,624人捐款，籌得29,964.92元人民幣，即平均每人捐款約3元人民幣，約3.3港元。有不少內地網民留言打氣，但只捐款0.1元人民幣。

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