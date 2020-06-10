  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (三) 19:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【世衛籌款】中國民間為世衛眾籌　24日共籌不足3萬人民幣

環球政經 18:45 2020/06/10

分享：

新冠肺炎肆虐全球，世界衛生組織的表現被人詬病。中國卻一直力撐，疫情發生後先後捐款予世衛。中國民間組織亦發起網上籌款，為世衛眾籌。眾籌在上月18日發起接受捐款，惟24日以來，不足1萬人捐款，已籌金額不足3萬人民幣。

相關文章：【譚德塞轉軚】世衛更新防疫指引　建議公眾場合應戴口罩

相關文章：【中美角力】再批中國隱暪疫情　美國宣布退出世衛

中國人口福利基金會表示，為響應世衛的號召，作為世衛在中國的唯一合作夥伴，與世衛聯合發起「COVID-19團結應對基金·中國行動」大型公益籌款項目，主要向國內社會各界籌集資金，以助世衛、聯合國兒童基金會、流行病防範創新聯盟，以及其他合作夥伴，幫助世界各國，尤其欠發達國家或地區共同抗疫。

不過，民眾對眾籌的反應冷淡，自18日起開始，截至今日（10日）下午6時，只有 9,624人捐款，籌得29,964.92元人民幣，即平均每人捐款約3元人民幣，約3.3港元。有不少內地網民留言打氣，但只捐款0.1元人民幣。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 鄺庭芳

疫情 人民幣 集資 中國 聯合國 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【股市前景】「Money Hunter」耀才證券主席葉茂林：港股年或見28000點 　「香港已衰無可衰　黑暗盡頭是黎明」

下一篇文章

【弗洛伊德被殺案】Bill Gates發聲指社會不公 反對種族主義

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」
【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」
【iM會客室 青姐 X 沈大師】國泰好陰公 股票供唔供？（第一集）
【iM會客室 青姐 X 沈大師】國泰好陰公 股票供唔供？（第一集）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）