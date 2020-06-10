賣完一間又一間　莫華倫家族賣樓套現逾1700萬

雖然香港前景未明，經濟持續轉差，惟二手樓價仍然強勢，各區也見高價成交，部分投資者亦因此賣樓套現。市場消息指，堅尼地城加多近山中層B室，實用面積348平方呎，日前以883萬元易手，實用呎價25,373元。

據土地註冊處資料顯出，早於2012年，萬億置業有限公司以約770萬元，購入上述單位，換言之，現帳面賺約113萬元。值得留意的是，公司註冊董事為莫綺文（MOK, BEATRICE），是著名歌唱家莫華倫家族成員。

若查看成交紀錄，莫綺文今年已兩度賣樓，其任董事的德聯置業有限公司，今年4月以868萬元，沽出加多近山一伙高層單位。換句話說，合共套現約1,751萬元。

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事實上，莫華倫家族鍾情投資本地豪宅，舉例說，2012年以逾5,000萬元，購入加多近山5伙單位。及至2018年，莫華倫及其家族成員斥資3,280萬元，連車位購入大潭浪琴園中層單位。有代理透露，一般來說，這類知名家族喜歡投資樓市，主要購入單位作長綫收租，甚少賣樓套現。

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