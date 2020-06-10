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【遙距營商計劃】創科局局長薜永恆：D-Biz申請超出預期　嚴謹把關審核需時

商業 18:34 2020/06/10

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遙距營商計劃（D-Biz）旨在鼓勵及資助港企開拓綫上業務，或進行與綫上有關的宣傳的。計劃由5月18日開始接受申請至今，已接到逾1.1萬宗申請。計劃早前期望在企業填妥表格開始申請的10個工作天內，完成審批並將結果回覆申請者。但有申請者表示，5月25日已入表請，至今未收到任何回覆。

創新及科技局回覆查詢時表示，申請個案中約50%申請3個技術方案，平均申請資助額約20萬；約20%申請2個技術方案；約30%申請1個技術方案。

創新及科技局局長薜永恆表示，遙距營商計劃（D-Biz）甚受港企歡迎，申請宗數比預期多，評審委員會正審核各申請，更強調計劃的資助來自公帑，不能浪費納稅人的一分一毛。「評審考慮項目預算是否合理，各個開支項目須為必要及與推行項目有直接關係，以及合乎經濟原則。公帑要合理使用，我們要把好關，畢竟有些(申請)水份好高。」

【遙距營商計劃】申請D-Biz逾10工作天未發放　中小企預計耗時逾1個月

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遙距營商計劃有5億，被問到會否向政府申請追加資助。薜永恆表示會看情況盡力爭取。

D-Biz未開始申請，已受關注。但有科技界人事反映，有小科企為做生意，出盡方法說服客戶申請D-Biz，如燒味店使用虛擬實境(Virtual Reality, VR)技術，以申請資助。

記者：梁巧恩

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