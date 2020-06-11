【基金投資】點解買親都蝕？　一文看懂基金如何收費

投資本是為了獲取收益，但眼見即使基金個基準指標有賺，基金都蝕錢，究竟點解？背後最大於原因是，投資者在買入基金是，極有可能忽視了基金收取的各種費用，皆會影響投資的最終回報。

基金產品種類多，收費也複雜，新手投資入門，難免會搞得頭昏腦漲，本篇文章就逐一拆解，基金究竟會收取甚麽費用？

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一、認購費

每次進行基金交易時，不管買或賣，都需要支付交易費用。投資者一開始購買基金時，最先要支付認購費（Initial Sales Charge），通常會在投資款項中先行扣除，例如你打算投資1萬元於某隻基金，若基金認購費是5%，便會在投資款項中扣除500元作為認購費，故實際上只有9,500元投資於該基金。



二、贖回費

有買就有賣，當賣出基金時，便要支付贖回費（Redemption Fee）予分銷商。本港大多數基金都豁免贖回費，內地基金通常會收取，贖回時在投資者的資產淨額中扣除0.2-0.5%不等，作為贖回交易費用。有的基金還會涉及轉換費，即是投資者從一隻基金中提取投資金額，轉至其他基金所需的費用，一般收取1%。



三、管理費

管理費 （Management Fee），即是支付給基金經理的費用，每日從基金的資產內扣除，是每隻基金每年總開支最重要的部分。 投資者首先要了解什麼是總開支比率（Total Expense Ratio）。總開支比率是指基金每年管理及營運開支，相對資產淨值（Net Asset Value）的比率。

舉例來說，如果基金某一年的開支為150萬元，而其資產淨值是1億元，那麼費用比率就是（1.5 / 100）或1.5%。 費用比率包含多項費用，除了管理費之外，還包括行政費、信託費、法律相關等持續性的費用，要提醒投資者，只要你持有基金，就要一直支付管理費和其他持續性的費用，因此費用比率能直接影響投資者的回報。



四、業績表現費

為了鼓勵基金經理爭取更好的投資回報，有時有些基金會有業績表現費（Performance Fee）。不過零售基金收取業績表現費的情況並不常見。通常是一些對沖基金、私募基金和房地產基金等，收取基金經理表現費的機會則較高。基金經理表現費一般根據基金經理的回報計算；例如當基金經理的回報高於某特定基準時，基金就可能會收取有關表現費。

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綜上所述，假設你所投資的基金在過去一年資產增長約5%，而其總開支比率為3%，認購費是2.5%，那麼在扣除收費之後，這筆投資不賺反蝕。

由投資者會問：那是否應該選擇收費較低的基金？事實上，投資者在選擇基金時，基金收費只是諸多考慮因素之一，基金的歷史回報、基金投資策略、基金經理能力、基金風險等，亦需要投資者仔細考慮。

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