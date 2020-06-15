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【基金投資】買基金之前 　先識三類常見基金

環球政經 15:20 2020/06/15

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市面上有各式各樣的基金都有，基金的定義亦非常廣泛。理論上，所有集腋成裘的資金都可稱為「基金」，但不同基金的運作及投資目標也有所不同，故金融界會按集資方式、投資方式，及所投資的產品來分類。

相關文章：【基金投資】甚麽是基金　買股票定買基金好？

按其運作方式、所投資的產品不同，可劃分為不同種類的基金。一般而言，投資者較常見的基金就有三種：1)互惠基金/單位信託基金、2)交易所買賣基金（ETF），以及3)房地產信託基金（Reits），而當中最常見的就是互 惠基金/單位信託基金。

（1）互惠基金/單位信託基金

從字面去理解互惠基金/單位信託基金，或許難以想象此為何物。但簡單而言，大部份在銀行、劵商認購的基金，甚至是強積金都屬互惠基金/單位信託基金，所以大家亦可視此為最傳統的基金。

負責管理互惠基金/單位信託基金的基金經理，會按照預定的投資目標，將資金投放個別市場的股票、債券及貨幣。要比較兩隻基金的表現，分別在於基金經理的選股能力。

投資者認購這類型的基金時，除了要了解基金是投資於甚麼國家、地區、資產外，亦要了解基金經理的選股風格是否與你的投資目標一致。有些基金經理信奉價值投資，便會買下不少估值低的股票，反之看重增長潛力的基金經理，便會買下較高增長、估值或會較為昂貴的股票。

（2）交易所買賣基金（ETF）

交易所買賣基金（ETF）在市場上亦愈見受歡迎，它與互惠基金/單位信託基金有兩大分別：第一是認購途徑。ETF如股票一樣，都可在交易所買賣，買賣方法與股票無異，只需輸入該ETF的號碼，然後輸入買賣數量及價位便行，只是買賣單位不再是「股」，而是稱作「基金單位」，像是一手的盈富基金（02800）便有500個基金單位；ETF的價格也不是稱為「股價」，而是「每單位基金價格」。

另一個分別就是投資方式。大部份傳統的互惠基金/單位信託基金是基金經理「主動」買入有升值潛力股票、債券等資產，從而達至資本增值的目的，故這些基金被稱為「主動型基金」；但大部份交易所買賣基金都是「被動」地追蹤指數表現。如上述的盈富基金，就是按指數權重買入所有恒生指數成份股，故基金價格變幅應與指數一致，亦因是如此，ETF也被稱為「被動型基金」。

（3）房地產信託基金（REITs）

與ETF無異，房地產信託基金亦是在交易所掛牌。ETF則主要投資於股票及債券，而Reits就是主力投資於包括購物中心、寫字樓、酒店在內房地產項目。由於REITs是投資於房地產項目，買入REITs等同直接持有基金所控制的房地產項目，故不少人會與地產股混淆。

基本上，投資Reits可理解為買樓收租，因按港交所規定，Reits每年須將不少於可分派收入的九成作為派息，故Reits的派息率一般也較高，現時普遍本港上市的Reits息率便達到5厘，單說租金收入，或比單純買樓收租更吸引。

相關文章：【基金投資】點解買親都蝕？　一文看懂基金如何收費

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撰文 : 基金組

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