【基金投資】甚麽是基金　買股票定買基金好？

香港人對投資股票情有獨鍾，但對基金的認識就較為匱乏，不少投資者只會單憑銀行或分銷商的一面之詞，便輕率作出投資決定。究竟基金是甚麽？買股票定買基金好？本篇文章將會解答這兩大問題。

甚麽是基金？

投資股票，其實就是投資者通過買入公司公開發行的證券，等待股價升值、或收取股息從而獲利。

而基金則是集腋成裘，將小投資者的資金集中在一起，然後再將資金交由基金經理管理，基金經理便會根據早已定下的投資目標來投資，以一隻投資於香港股票的基金︰首域香港增長基金為例，其投資目標就是投資於港交所（00388）上市或在香港有業務的企業，從而達至長期資本增值。

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買股票定買基金好？

對比投資股票，投資基金有兩大優點：

第一就是擁有較多資訊優勢。一般市面上的基金資產管理規模（AUM），動輒便達十億元或以上，如有任何增持或減持行動，對公司股價影響甚大，故公司管理層也很重視這群機構投資者，如他們對公司的經營管理有任何問題，通常會積極解答。因此，基金經理比一般投資者有較多機會與公司管理層接觸，了解公司未來動向及經營手法。再者，基金經理亦會參考第三方的行業人士意見，了解最新的行業動態，這是一般投資者自己買股票所做不到的。

投資基金的另一個好處，就是分散風險。一般而言，大部分基金的持倉動輒超過20隻股票，涉及各個行業，即使其中一間公司受到政治、經濟、投資或者其他因素的影響，從而股價下跌，令投資者損手，但投資者可以通過其他獲利的股票來抵銷損失，從而做到分散風險的效果。

然而投資基金亦非百利無一弊，下篇文章將為讀者詳解投資基金的缺點。

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