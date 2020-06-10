▲ Nikola氫電池車市值超福特 與Tesla電動車有何分別

美國氫燃料電池汽車公司Nikola股價在數日內翻倍，Nikola市值甚至超越福特汽車（Ford）。Nikola氫電池車與Tesla電動車雖然都是以電力驅動，背後原理卻截然不同。Nikola冒起或意味汽車未來科技戰已經打響。不過，氫燃料電池雖然在能量和重量方面遠勝鋰電池，氫氣生產和運輸卻有重污染、高成本、流失大等嚴重問題，為氫電池車未來帶來不明朗。

Nikola是甚麼？

Nikola Motor Company是美國電動貨車生產商，成立於2014年，總部設於亞利桑那州鳳凰城。Nikola多款汽車現時尚處於接單階段，尚未大量推出市場。

Nikola與美國科網鬼才馬斯克（Elon Musk）旗下電動汽車品牌Tesla一樣，都以交流電發明者、美國塞爾維亞裔科學家特斯拉（Nikola Tesla）名字命名。

注：特斯拉是愛迪生（Thomas Edison）老對手，後者雖然以發明電燈泡更為著名，但電力網絡制式之戰終由特斯拉之交流電（alternating current，AC），打贏愛迪生之直流電（direct current，DC）。

Nikola近期怎麼了？

Nikola近日與VectoIQ合併借殼上市（未上市之Nikola取得已上市空殼公司VectoIQ控股權），6月4日開始在納斯達克交易所買賣，股價由33美元水平升至周二（9日）收市79.73美元，升幅逾倍。

FactSet數據顯示，按周二收市價，Nikola市值達到287.99億美元，比美國百年老車廠福特市值287.94億美元還高。

Nikola股價周二出現更離奇異動，一度大升20%再倒跌20%，收市升8.8%，可見市場投機意味甚濃。

Nikola與Tesla不都是電動車？

確實都是以電動驅動的汽車，碳排放理論上都為零，但所用科技完全不同。

Tesla汽車電力來自鋰離子電池（lithium-ion battery），即電子產品中常見的鋰電，依靠鋰離子在正負極之間移動運作。

Nikola採用的則是氫燃料電池（hydrogen fuel cell）。

氫燃料電池是甚麼？

簡單地說，氫燃料電池是將氫原子分解的發電方式。

氫氣和氧氣混合燃燒期間，氫原子中電子會與質子分離，產生電力。這化學作用的最終產品是水，因此理論上並無碳排放，不會產生污染。

鋰電池放電後要接駁電力充電，而氫燃料電池則需要注入氫氣。

氫燃料電池有何好處？

氫燃料電池在能量和重量兩大方面，都遠勝鋰離子電池。

丹麥「哥本哈根能源效益中心」（Copenhagen Centre on Energy Efficiency）資料指，氫燃料電池能量為4萬瓦特小時／公斤（Watt-hour per kilogram；Wh/kg），即1公斤氫燃料電池1小時能發電4萬瓦特。相比之下，現時最好的鋰電池能量只有260 Wh/kg。

換句話說，氫燃料電池比相同重量的鋰電池，能量多出超過150倍。這意味氫電池不用增加幾多重量（大小），就能大幅提高電量。反觀鋰電池汽車若要增加航程，就要更大更重電池，這反過來又需要更多電力行駛。

氫燃料電池必勝鋰電池？

沒有這麼簡單。

氫電本身雖然更勝鋰電，並都沒有污染，但問題在於，鋰電池充電可以完全來自再生能源，但氫電池雖然注入氫氣，而氫氣生產不但污染高、效益低，氫氣儲存和運輸也問題多多，成本高昂。

這也使得現時為氫電池車加氫的費用，比為鋰電池車充電高得多。

氫氣作為燃料有何缺點？

污染大。工業化生產氫氣普遍採用蒸汽重整（steam reforming）方式，煉油廠將天然氣加水加熱提取氫氣，過程本身涉及使用化石燃料，碳排放巨大，並不環保。

效益低。生產氫氣另一辦法為電解，以電力從水提煉氫氣，但這過程所需能量，比所得出氫氣能產生能量還多，效益只有70%左右，遠遠低於鋰電池充電的90%以上，得不償失。

儲存難。氫氣是密度最輕的氣體，直接儲存的話極佔空間，因此氫氣都是以加壓或液化方式儲存，而這些工序也需要投入額外能量，並會導致部分氫氣流失，使用時更需首先還原，進一步增加成本、降低效益。

結論是？

以現時科技而言，氫燃料電池車局限仍然很多，能否成為另一主流，與鋰電池車分庭抗禮是個疑問。Elon Musk 2017年曾直指，氫電池「難以置信地蠢」（incredibly dumb）。

不過，氫燃料電池優點突出，潛力巨大。假如氫氣生產技術出現突破，氫燃料電池跑出並非異想天開。氫電技術也得到一些大力支持，日本10多家車廠和能源企業2018年宣佈聯手，旨在於2022年建成80個加氫站，推廣氫電池車。

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責任編輯：方圓之