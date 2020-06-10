【中美角力】瑞銀料特朗普對華虛張聲勢 睇好亞洲股市

▲ 瑞銀（UBS）認為特朗普對華採取的舉動或只是虛張聲勢，仍看好亞洲股市表現。

中美角力持續，新冠肺炎疫情及港區國安法導致中美關係急劇降溫，市場擔憂中美再掀貿易戰，股市恐也會遭波及。但瑞銀（UBS）就預料，美國總統特朗普對華採取的舉動可能只是虛張聲勢（more bark than bite），仍看好亞洲股市的表現。

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瑞銀全球財富管理區域投資總監Kelvin Tay接受CNBC訪問時表示，瑞銀未有將中美關係加劇緊張視為風險，主要因為美國今年是大選年，而且目前美國正處於衰退。

他預料美國如必須採取任何進一步行動，很大程度屬於象徵意義（symbolic），而並非對華採取關稅措施，應不會對亞洲股市表現構成很大障礙。

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Kelvin Tay表示，在亞洲地區方面，瑞銀比較看好新加坡、中國及南韓的股市。他指出新加坡經濟縱然受新冠疫情打擊，仍較很多其他亞洲地區靈活。再加上新加坡政府採取多項經濟刺激措施，幾乎佔其GDP近2成，估計仍然有跑贏大市（outperform）的空間。

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除了瑞銀以外，摩根士丹利（Morgan Stanley）首席經濟學家阿希亞（Chetan Ahya）上周也表示，對協議前景仍感樂觀。

阿希亞認為，特朗普政府欲集中火力處理經濟，不希望首階段協議破裂，更指從經濟角度出發，只要首階段協議能守得住，不再升級關稅，全球增長預測料不受影響。

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責任編輯：何穎兒