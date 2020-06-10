▲ 泰國最快下月重開邊境 香港倘「無疫情」可獲放寬

泰國經濟依賴旅遊業，受新冠肺炎疫情重挫；目前疫情緩和，當局計劃重啟旅遊業。泰國擬推出安全旅遊圈「旅遊氣泡」，最快7月重開邊境，下季正式允許「無疫情」地方的旅客入境。雖然未有具體細節，說明何謂疫情受控，但當局今年稍後會在香港、台灣、日本等地推廣泰國旅遊。

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泰國的入境限制於6月30日屆滿，副總理兼財長頌奇（Somkid Jatusripitak）表示，最早下月恢復國際航班，下季或有望重啟旅遊業，優先考慮疫情受控的地方。他強調，當局有篩選程序，選擇疫情「相當可控」的地區或國家。

旅遊業去年為泰國帶來逾3萬億泰銖（7500億港元）的收入，近4000萬旅客訪泰。國際旅客「回歸」之先，當局計劃先刺激本地旅遊，18歲以上的國民可獲派3000泰銖（750港元），消費滿3000泰銖再獲10%至20%的現金回贈。惟財長辦公室稱，細節有待落實。

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總理巴育（ Prayut Chan-o-cha）上周表示，一旦疫情退卻，將開放邊境給與泰國達成協議的國家和地區。他補充，不會有「自出自入」的自由流動，因為不希望泰國和旅客所屬地區爆發第二波疫情。

「旅遊氣泡」（Travel Bubble）是將一些疫情受控的國家或地區聯結成「氣泡」，在氣泡內有限制地互相開放旅遊，氣泡內的旅客毋須檢疫隔離，但仍限制氣泡以外國家的旅客進入。

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記者：韓羚