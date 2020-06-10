港股7連升止步 後市向左走還是向右走？

受外圍帶動，加上中概股回流潮的憧憬，推動港股近日持續攀升。周三大市一度維持升勢，惟收市失守，輕跌7點，令恒指7連升後終斷纜。恒指出現7連升，已是今年疫情後最長升浪。

港股7連升為近期大市少見的長升浪。今次升勢受惠全球股市升浪，主要由美股帶動，尤其是科技股，推動美股納指屢創歷史新股，並突破萬點。期間港股回升，成交亦提升，連日大市均逾千億元成交。大市氣氛暢旺，帶動恒指7連升，期間累升逾2000點或9%。恒指一輪急升後，現處近期上落區間的頂部，7連升後，恒指的走勢會如何？

恒指對上一次出現7連升是2019年3月底。當時投資者憧憬中美貿易談判取得進展，恒指於2019年3月26日至4月3日現7連升，期間累升5%。不過長升浪後，港股已近見頂，恒指見30000點關口後回落，其後隨着中美爭拗升溫及本港的政局因素，大市反覆下滑。

2018年大牛市 恒指曾現14連升

至於港股於2018年初大牛市出現的史上最長升浪後，恒指仍續攀升。於2017年12月21日至2018年1月12日，恒指出現創港股歷史紀錄的14日連升，期間累升7.5%。創出最長升浪後，港股仍反覆上升，於當年1月底高見33484點才見頂，由港股結束14日連升到恒指見頂，仍有6.6%升幅。

今次港股7連升期間累升9%，升幅勝前兩次的長升浪。對於港股後市，現時港滙走強，資金持續流入本港，加上中概股回流概念，以及新經濟股強勢，都為大市添憧憬。

不過，在技術走勢上，港股面對多項阻力。按黃金比率量度，恒指剛達低位反彈50%目標，又面對100天綫考驗，以及於25500至26000水平將遇到約500點的下跌裂口，將成大市短綫阻力。

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責任編輯：錢家鋒