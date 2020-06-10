財庫局：擬第4季推「智方便」沙盒　逐步推展至其他商業應用

▲ 政府今年3月與數碼港合作，推出「智方便」沙盒先導計劃，截至5月底止，有88間機構登記參與測試。（資料圖片）

政府今年3月與數碼港合作，推出「智方便」沙盒先導計劃，截至5月底止，有88間機構登記參與測試，當中包括銀行、電子錢包營運商及虛擬銀行。財庫局局長許正宇表示，政府擬於今年第4季，正式推出「智方便」沙盒計劃。

參與的機構按其業務需要，測試不同「智方便」應用程式介面功能，包括身分確認、「填表通」（e-ME）服務和數碼簽署。

逐步推進「智方便」至商業應用

許正宇指，資科辦計劃於今年第4季推出「智方便」。初期，會首先集中推動和協助政府部門及公營機構採用「智方便」，以及把「智方便」推廣至與公眾日常生活息息相關的公用事業機構。

隨後資科辦會根據「智方便」的採用情況和不同電子服務的需要等，逐步推行「智方便」平台的其他商業應用。若政府日後着手研發發放津助平台，會以開放的態度研究不同的可行方案，包括利用「智方便」平台。

政府計劃增加更多政府部門接受「轉數快」付款

許正宇又指，政府去年11月起接受市民以「轉數快」繳交稅款、差餉及地租和水費，目前正研究另外數個政府部門，在繳費櫃枱及自動服務機接受以「轉數快」付款，並會在其後擴展至網上繳費。

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