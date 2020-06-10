【趣話財經】香港剛遞表上市　內地售樓處俾人拆左？

內地房地產銷售30強的祥生控股，剛係聯交所遞表申請係主板上市，如果成功獲批，好大機會成為今年港股最大的內地房地產新股，不過根據內地傳媒報導，祥生控股係杭州附近嘅樓盤售樓處，係開盤當日就俾地產經紀拆左﹗

根據報導，原本發展商同經紀訂立協議，只要帶客成功買樓，每個單位就收到3.5萬佣金，而今次由聯絡經紀到真正開賣，時間足足1個月，比內地一般情況只需要1星期長左唔少。

去到上星期五（5日），樓盤終於係晚上9點開賣，但有經紀帶客由下午5點等到10點，發展商先通知售樓處地點改左，到佢地趕到現場，所有單位已經賣晒。有經紀指，好大機會係發展商為左慳佣金，拖延1個月去私下同客戶聯絡，或者直接賣俾Walk-in 客，一個單位都唔留俾經紀客。以294個單位計，今次跳過經紀，可以慳番大約1000萬佣金。

搶人飯碗猶如殺人父母，嬲到爆嘅經紀就同等左成晚買唔到樓嘅客人，齊齊拆左成個售樓處。祥生回應話，佢地賣樓全權委託俾第三方公司，唔存在跳過經紀的行為。但內地傳媒話有地產經紀行已經準備同祥生打官司。

如果真係最終有官司上身，祥生上市恐怕唔會咁順利，今次會唔會「因小失大」呢？

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