  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (三) 17:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【趣話財經】香港剛遞表上市　內地售樓處俾人拆左？

股樓投資 17:08 2020/06/10

分享：

內地房地產銷售30強的祥生控股，剛係聯交所遞表申請係主板上市，如果成功獲批，好大機會成為今年港股最大的內地房地產新股，不過根據內地傳媒報導，祥生控股係杭州附近嘅樓盤售樓處，係開盤當日就俾地產經紀拆左﹗

根據報導，原本發展商同經紀訂立協議，只要帶客成功買樓，每個單位就收到3.5萬佣金，而今次由聯絡經紀到真正開賣，時間足足1個月，比內地一般情況只需要1星期長左唔少。

去到上星期五（5日），樓盤終於係晚上9點開賣，但有經紀帶客由下午5點等到10點，發展商先通知售樓處地點改左，到佢地趕到現場，所有單位已經賣晒。有經紀指，好大機會係發展商為左慳佣金，拖延1個月去私下同客戶聯絡，或者直接賣俾Walk-in 客，一個單位都唔留俾經紀客。以294個單位計，今次跳過經紀，可以慳番大約1000萬佣金。

搶人飯碗猶如殺人父母，嬲到爆嘅經紀就同等左成晚買唔到樓嘅客人，齊齊拆左成個售樓處。祥生回應話，佢地賣樓全權委託俾第三方公司，唔存在跳過經紀的行為。但內地傳媒話有地產經紀行已經準備同祥生打官司。

如果真係最終有官司上身，祥生上市恐怕唔會咁順利，今次會唔會「因小失大」呢？

 

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

相關文章

【趣話財經】100日第十間IPO　中小型內房來港撲水
2020/06/07
【趣話財經】100日第十間IPO　中小型內房來港撲水
【趣話財經】內地賣樓無得輸　騰訊做埋內房股？
今日
【趣話財經】內地賣樓無得輸　騰訊做埋內房股？
【趣話財經】內房呢邊銷售回暖　另一邊出現破產潮？
2020/06/09
【趣話財經】內房呢邊銷售回暖　另一邊出現破產潮？
香港股票 地產 杭州 香港 地產經紀 發展商

上一篇文章

澳洲智庫：美國頁岩油業面臨崩潰

下一篇文章

【猛將加盟】平保前副董事長加盟騰訊　助拓互聯網金融
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【iM會客室 青姐 X 沈大師】國泰好陰公 股票供唔供？（第一集）
【iM會客室 青姐 X 沈大師】國泰好陰公 股票供唔供？（第一集）
【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」
【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」