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【科網狂潮】熱錢爆炒微盟　瑞信首予目標價睇微盟升多一成

金融經濟 16:51 2020/06/10

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瑞信稱，微盟聚焦內地中小企，是電商及市場推廣雲服務行業的市場龍頭，可受惠內地電商平台持續增長。

納指一度歷史性突破萬點大關，本港科技股亦即時爆炒，在港上市的雲服務股微盟 （02013） 更首獲大行瑞信發表報告。瑞信形容微盟是電商SaaS（軟體即服務）中的龍頭，予微盟「跑贏大市」評級，目標價10.6元，按今日收市價計，相當於潛在升幅11.6%。

瑞信稱，微盟聚焦內地中小企，是電商及市場推廣雲服務行業的市場龍頭，可受惠內地電商平台持續增長。該行認為，隨著電商平台不斷擴大、綫上到綫下（O2O）模式進一步轉變等因素推動，內地未來三年複合年均增長率（CAGR）可達28%，意味到了2022年前，其市場規模可達2.8萬億元人民幣。當中，微信第三方服務的市場規模可以2019年的100億元人民幣，翻一倍至200億元人民幣。

考慮到微盟是微信第三方服務供應商，微盟到了2022年，市場佔有率可從2019年的15%，提高至18%，未來三年收入的複合年均增長率亦可透過併購、交叉銷售等方式，錄37%增長。

瑞信用分類加總估值法（SOTP），並以環球同業今年下半年至明年上半年SaaS銷售15倍市銷率（P/S），和同業市場推廣業務25倍市盈率作基礎，予微盟10.6元目標價。

微盟今日大幅跑贏大市，報9.5元，大漲14.5%。

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香港股票 微盟集團（02013） 市盈率 潛在升幅 納斯達克綜合指數 微信 SaaS
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