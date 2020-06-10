【二手劈價】再有業主趕移民劈價賣樓　畢架山峰3房累劈732萬元沽出

「港版國安法」草案已推出逾半月，最近業主趕賣樓移民的個案明顯增加，目前市場已累錄逾12宗有關個案。值得留意的，是大部份為樓價逾千萬元的成交個案，不少個案的減幅高逾10%。

中原分區經理唐思坤表示，部份二手業主有意移民，決定減價放售單位，令九龍塘一帶減價盤稍增，帶動該區二手交投加快。最近九龍塘畢架山峰錄得業主為移民劈價賣樓的成交。

上述成交也為屋苑本月首宗成交，單位為3座高層C室，實用面積839平方呎，採三房套房間隔，另設工人套房。唐思坤指，業主於去年放售單位，最初開價2,800萬元，由於打算移民，及至近月調整至2,400萬元放售，即獲買家洽購，雙方經連番議價後，終以2,068萬元成交，單位累減732萬元，劈價幅度高達26%，單位折合實用呎價24,648元。 原業主於2012年以1,568萬元買入物業，現成功沽貨，賬面獲利500萬元離場，單位8年間升值32%。

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唐思坤透露：「最近將單位放售的業主中，10個有2個都是即將移民，或有移民的打算。」他又指，觀察最近的成交個案，業主為移民而賣樓的話，劈價幅度會更深，如早前何文田常康園錄得的中層H室成交，單位實用面積1,496方呎，套四房間隔，另設工人套房，業主最初開價2,400萬港元，由於趕移民，最後大幅減價510萬元或逾21%，以1,890萬元連車位沽出，成交呎價低至12,634元。

不過，並不是所有準備移民賣樓的業主都會劈價沽貨，反而有業主反價，唐思坤指，如九龍塘根德閣1座中層B室，單位實用面積約1,270平方呎，原業主因移民而賣樓，單位原開價2,550萬元，由於該屋苑處於名校網，鮮有放盤，獲多名準買家洽購，最後業主反價逾百萬元，以約2,700萬元成交。

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