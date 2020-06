【美股攻略】一蚊管理費都唔使比？　美股「零收費」ETF大檢閱

已故指數基金之父博格爾(Jack Bogle)在《一本書學識投資》一書中指出,戰勝市場的其中一個障礙就是高昂的手續費和管理費,因此投資基金必定要選一個管理費最低的基金。但如果早十年前,有人說投資可以零成本,相信你也會認為是不可能,但隨著愈來愈多零佣的劵商出現,加上去年有基金公司推出一系列零管理費、零開支比率的ETF,零成本投資不再是痴人說夢。

以下是幾隻值得投資的零收費ETF:

1. 美國大型股:BNY Mellon US Large Cap core equity ETF(BKLC)

紐約梅隆銀行推出今年推出美股首隻零收費的ETF。此ETF主要是投資於美股大型股,此ETF所追蹤的Morningstar US Market TR Index,與大家耳熟能詳的SPY所追蹤標普500指數成份相似,兩者持股及持股比重幾乎一樣。

不過,由於BKLC沒有收取任何管理費,亦沒有任何開支,故由3月成立至今,BKLC的回報為15.44%,比SPY的15.29%為佳,小數怕長計,相信長遠BKLC的回報會比SPY為佳。

2. 美國債券:BNY Mellon Core Bond ETF(BKAG)

紐約梅隆銀行同期推出多隻ETF,但只有剛剛提及的BKLC和這隻BKAG是沒有任何開支。BKAG主要是追蹤Bloomberg Barclay US Aggregate Bond Indesx,即債券市場中最具代表性的指數,投資者終於能以零成本涉足債市!

此ETF有37.57%為美國國債、28.7%為資產抵押債券、25%為企業債、以及5.9%與美國政府相關債券。此ETF所持有的都是評級高於Baa的債劵,故與股票的關聯度很低,投資者不妨將部份資金買入此ETF,來降低持倉風險。

3.美國中型股:SoFi Next 500 ETF(SFYX)

最後一隻是SoFi推出的SoFi Next 500,此ETF主要是買入美國中型股,它所追蹤的SoFi US Next 500 Growth Index,其實就是市值第501-1000的股票,故所買入的公司未必聽過,其五大持倉分別為DexCom、Altice、DocuSign、Seattle Genetics、Sarepta Therapeutics。

回報方面,基金年初至今回報為20.65%優於標普500指數(連股息再投資)的15.29%。