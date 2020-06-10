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【美股攻略】一蚊管理費都唔使比？　美股「零收費」ETF大檢閱

股樓投資 16:00 2020/06/10

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已故指數基金之父博格爾（Jack Bogle）在《一本書學識投資》一書中指出，戰勝市場的其中一個障礙就是高昂的手續費和管理費，因此投資基金必定要選一個管理費最低的基金。但如果早十年前，有人說投資可以零成本，相信你也會認為是不可能，但隨著愈來愈多零佣的劵商出現，加上去年有基金公司推出一系列零管理費、零開支比率的ETF，零成本投資不再是痴人說夢。

相關新聞：【美股分析】留力新經濟股　「反彈第二波」吼3隻ETF

以下是幾隻值得投資的零收費ETF：

1. 美國大型股：BNY Mellon US Large Cap core equity ETF（BKLC）

紐約梅隆銀行推出今年推出美股首隻零收費的ETF。此ETF主要是投資於美股大型股，此ETF所追蹤的Morningstar US Market TR Index，與大家耳熟能詳的SPY所追蹤標普500指數成份相似，兩者持股及持股比重幾乎一樣。

不過，由於BKLC沒有收取任何管理費，亦沒有任何開支，故由3月成立至今，BKLC的回報為15.44%，比SPY的15.29%為佳，小數怕長計，相信長遠BKLC的回報會比SPY為佳。

2. 美國債券：BNY Mellon Core Bond ETF（BKAG）

紐約梅隆銀行同期推出多隻ETF，但只有剛剛提及的BKLC和這隻BKAG是沒有任何開支。BKAG主要是追蹤Bloomberg Barclay US Aggregate Bond Indesx，即債券市場中最具代表性的指數，投資者終於能以零成本涉足債市！

此ETF有37.57%為美國國債、28.7%為資產抵押債券、25%為企業債、以及5.9%與美國政府相關債券。此ETF所持有的都是評級高於Baa的債劵，故與股票的關聯度很低，投資者不妨將部份資金買入此ETF，來降低持倉風險。

3.美國中型股：SoFi Next 500 ETF（SFYX）

最後一隻是SoFi推出的SoFi Next 500，此ETF主要是買入美國中型股，它所追蹤的SoFi US Next 500 Growth Index，其實就是市值第501-1000的股票，故所買入的公司未必聽過，其五大持倉分別為DexCom、Altice、DocuSign、Seattle Genetics、Sarepta Therapeutics。

回報方面，基金年初至今回報為20.65%優於標普500指數（連股息再投資）的15.29%。

撰文 : 基金組

美股 股票 ETF 基金 債券 市盈率 銀行 標準普爾500指數 指數 紐約
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