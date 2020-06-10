【港股追蹤】貝萊德唱好中國投資機會　惟近期單日減持12隻港股

據聯交所資料顯示，基金公司貝萊德，在6月2日單日減持12隻港股，累計套現超過10億元，不少股份與中國經濟相連甚高。其沽售名單包括中石化（00386），民生銀行（01988），招商銀行（03968），中國電信（00728），中國外運（00598），中廣核電力（01816），洛陽鉬業（03993），招金（01818），寧滬高速（00177），中興通訊（00763），上海醫藥（02607）及福耀玻璃（03606）。

其中，中石化的減持規模最大，單日減持8,352萬股，套現3億元。減持後，貝萊德在中石化的持股比例從6%降至5.1%。題外話，貝萊德在減持後翌日，即6月3日，發布亞洲展望中曾表示，石油股將充滿投資機會。

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民生銀行及招商銀行的減持規模分別位列第二和第三，貝萊德分別套現2.45億及1.42億元。另外，貝萊德亦在今年內首次對中興通訊進行減持，共減持70萬股，套現1,374萬港元。

減持後發報告唱好中國資產

值得留意，貝萊德在6月3日發布的最新亞洲前景展望報告中，將中國和印度的債券列為其偏愛的投資機會。貝萊德亞洲信貸負責人Neeraj Seth特別指出該行偏好中國各個信貸領域。

貝萊德投資研究所亞太地區首席投資策略師Ben Powell近日亦表示看好中國經濟從疫情中復甦，貝萊德會適度策略性增持亞洲（除日本外）的股票及信貸。而在上個月，該行亦發表類似看法。5月中曾發表報告表示喜愛中國股票，並認為應將中國股票作為核心資產。

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