【公司心戰室@iM網欄】尋找個人優勢 職場突圍而出

讀者TC來郵請教，他於2000年大學畢業，修讀電腦，當過4年電腦程式員，再取得MBA。其後轉職另一小型公司做管理，專責市場推廣及行政運作等，後來公司因老闆無心戀戰而結業。4年後的今天TC重返IT界，無奈發覺新科技發展得太快，已感脫節，亦覺得個人興趣在業務發展（Business Development）方面，太技術性的工作實在有點沉悶。TC希望轉換新工作，甚至想從Management Trainee（MT，見習行政人員）做起，但是多番求職，也只有IT有關的職位有回音。因此問老施應繼續在IT方面打滾，還是向自己的興趣發展。

我嘗試從客觀環境去分析，看能否給TC及其他讀者朋友一點意見。首先，眼前的經濟市道極差，要找業務發展的工作實在有點不切實際。如果現在還有人請你做業務發展，恐怕只是一個職銜，其實是做Sales。再者，TC今年應也三十出頭了，當MT的話實嫌年紀太大，相信獲聘用機會不大。但以其資歷，又何需屈就從MT開始？而且MT出身的，也不一定保證最終能晉身管理層。

TC有紮實的學歷及工作背景，電腦專科加上MBA，又有業務發展和行政經驗，重返IT界應大有可為。自感與新科技脫節便應花時間咬緊牙關Update知識，了解最新科技發展。如上文所說，現在無人會聘請專責業務發展的策劃管理人員，反之技術人才則在任何市況下也有需求。

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我要做管理！不切實際

老施發覺很多人常掛在口邊說想做管理人，其實這想法難免不切實際。要知道，任何企業的任何部分都需要專才——不論是前綫運作、後勤支援、人力資源、銷售、市務、財務等等，都需要有關專業知識，而這要從基本做起，才能一步步晉升為管理層。

況且，行政人員在最初5至10年的工作生涯中，主要都是從一般營運入手學習，就算職銜是「經理」，也不一定就有大隊人馬下屬，負責大Project。即是說，當管理的也必須從特定的部門範疇開始。此外，任何層面也存在管理工作，以為擁有下屬才是管理人，這絕對是誤解。

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在我看來，無論是業務上或功能上的部門，譬如人事部、電腦部或會計部，管理人都應該對相關知識或技術有良好的知識和經驗基礎，才可做到出色的管理，最終憑成績當上跨部門的高層管理人。

在培育管理人的訓練中，大致分為4個階段，首階段是個人貢獻期，在一個特定部門工作鍛練，然後成為小組領導，再上才是部門主管，有能力再上的便是跨部門領導，也就是負責企業整體發展的高級管理層。我想TC現在正處於個人貢獻的後期，尤其是電腦程式員的工作性質較獨立，少直接參與業務發展，因此才對事業沒有太大成就感。

以老施經驗，IT人十居七八都是「宅男」，經常埋首工作，對業務商機不甚了了。而負責業務的，一般來說又不大懂IT。以TC的條件，在IT部門作為少數擁有業務發展及行政經驗的人才，想要上位理應較有利。

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市場定位 區分對手

每個人在職場上，要像推銷產品一樣找尋自己的價值及市場定位。很多人不懂跟別人Differentiate（區分）優勢，只是人云亦云，人做我做，難免失去獨特競爭力，所以每個人必須找出自己的USP——UniqueSelling Point。我想TC宜趁經濟低迷韜光養晦，別介意工作沉悶，好好思考如何結合IT新科技與未來業務發展，打好基礎，待環境轉好再謀後動更佳。

作者_施伯樂 60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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