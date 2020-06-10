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【摺疊手機】三星警告Galaxy Z Flip勿用保護貼　官方保養會失效

科技 17:15 2020/06/10

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三星代表指出，該企已在所有Galaxy Z Flip包裝盒內附帶的保養書，清楚列明若使用屏幕保護貼，Galaxy Z Flip的官方保養將會失效。

三星（Samsung）於今年初推出全新摺疊手機Galaxy Z Flip，採用了新的「超薄可摺式玻璃」，加強耐用。不過習慣使用智能手機的用戶，都會選擇使用屏幕保護貼。三星近日就發出警告，提醒用家不能使用屏幕保護貼，並強調使用保護貼後，將會令官方保養維修服務失效。

>>>【三星實測】三星折疊手機勢掀新熱潮　Galaxy Z Flip上手試玩（有片）

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外國科技網站SlashGear報道指，三星多次強調，由於折疊手機的柔性屏幕相當敏感，保護貼的粘合劑或會造成損壞。而且在Galaxy Fold推出初期，就曾經試過有用戶嘗試更換屏幕保護貼，導致屏幕的原廠保護層剝落，令屏幕損壞。

三星代表指出，該企已在所有Galaxy Z Flip包裝盒內附帶的保養書，清楚列明若使用屏幕保護貼，Galaxy Z Flip的官方保養將會失效，若需維修其他與Galaxy Z Flip的相關事故，或有機會不受保障，三星亦有機會會要求用家自行維修或換機。因此並不鼓勵Galaxy Fold及Galaxy Z Flip用戶使用屏幕保護貼。

>>>三星摺機Galaxy Fold首登場　售約1.5萬港元【有片】

責任編輯：曾曉汶

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