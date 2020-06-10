【台灣觀光】名字有「龜」字免費登宜蘭龜山島　邊個個名有「龜」字？

台灣逐步解封，民眾只要能保持社交距離，就不用戴口罩。台灣觀光局早前推出龜山島開放觀光20週年慶祝活動，邀請多年前曾在島上居住過的居民再次登島一同慶祝。另外，只要名字中有「龜」字的民眾，也可以在8月1日免費登島觀光，名額20個，而且不限國籍，國外民眾都可以參與。

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根據台灣觀光局資料，龜山島是台灣宜蘭縣中最大的島嶼，亦是台灣目前尚存的活火山，因具有豐富的生態資源，被當地規劃成海上生態公園，納入宜蘭海岸國家風景區內，但設有登島人數限制。

為慶祝龜山島開放觀光20週年，推出是次免費登島活動。活動一出，當地民眾也很好奇，誰的名字會有「龜」字。觀光局回應指，有一位宜蘭的居民名叫「吳龜雄」，並指已邀請他在活動當日一同登島。另外還邀請了原名為「蔡蠵龜」的台灣藝人蔡閨。至於兩人最終會否參與，仍需要再確認，但事實證明，有人會用「龜」字作姓名。

若最後20個「龜」 字姓名的參加名額沒有滿額，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處長陳美秀表示，餘下的名額會用作邀請當地的弱勢社群，在活動當日免費共同登島。

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