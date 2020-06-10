滙豐環球資管：內地次季GDP或現正增長　續看好亞洲股市

▲ 滙豐環球投資管理亞太區投資總監及策略投資總監（股票）馬浩德表示，維持看好亞洲地區的股票市場，但會更聚焦於已發展國家，例如香港、中國、南韓及台灣。

滙豐環球投資管理亞太區投資總監及策略投資總監（股票）馬浩德表示，股市3月經歷大跌市後出現大幅反彈，該反彈相對審慎，今年企業盈利雖然受疫情等不確定因素影響將會收縮，惟估計明年將有強勁的增長。他維持看好亞洲地區的股票市場，但會更聚焦於已發展國家，例如香港、中國、南韓及台灣。

對於《港區國安法》，馬浩德表示，全世界均有許多不確定性，現時要作安全的投資決定屬非常困難，各個市場要面對政治因素外，還有財政政策及經營環境等方面，香港亦不能倖免，但香港除了開始由疫情中恢復，亦將有更多企業來港上市，為全球各地面對眾多危機時，有額外的正面消息。

他又指，看好醫療保健、電商以及5G板塊。他表示，現時目前在醫療方面有許多投資，而數據使用以需求上升下將加快5G推出，同時亦利好手遊及半導體等行業。惟該等板塊的股價已反映不少前景正面等因素，可以「討價還價」的空間不高。

中國為經濟復甦的領導者

滙豐環球投資管理高級宏觀及投資策略師陳瑩若表示，亞洲於疫情中「先進先出」，中國是經濟復甦的領導者。受復工及投資計劃恢復帶動，中國的供應鏈方面的恢復推度較為快，認為中國首季GDP經歷大衰退，技術上第二季GDP按季將會有較大增長，按年不排除或見正增長，相信最遲第三季會錄得按年增長，但強調不會V型復甦，年底前仍要視乎市場的流動性、就業情況以及疫情發展。

滙豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝稱，在低息環境下，料亞洲利率將持續走低，美國零利率將持續至明年底，信貸息差將處擴闊水平一段較長時間，且亞洲企業債券違約率較環球低，故為固定資產投資帶來機遇。

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編輯：袁諾曦