【美股奇景】破產上市公司股價急彈 雞犬皆升炒過龍？

▲ 美國股市愈升愈有，破產上市公司股票亦受追捧。（資料圖片）

新冠病毒疫情遠遠談不上雨過天青，但美國經濟重啟，失業率有所改善，投資者情緒高漲，納指盡顯火車頭本色，一度突破1萬點大關。市場亢奮下出現奇景，多隻已申請破產的股票竟獲追捧，股價急彈。

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美國多間上市公司，不敵疫情及早前油災，已申請破產，股價卻離奇被炒高，頁岩油商Whiting Petroleum Corp.（美：WLL）、租車公司Hertz Global Holdings Inc（美：HTZ）及老牌百貨 J.C. Penney（美：JCP）均曾升逾70%。

其中Hertz在5月22日申請破產後，股價由2.84美元跌至0.56美元，早前卻一度急升至逾5美元。

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追買已破產公司的股票，風險超級高，因股票持有人索取剩餘資產的次序排在最後，往往一無所得，曾任對沖基金經理的CNBC節目主持克拉默（Jim Cramer）直指這些股票毫無價值（worthless），勸投資者不要傷害自己。

美國全國經濟研究所（NBER）認為經濟陷衰退，美股卻愈升愈有，股市與實體經濟呈背馳不一定是問題，股市預視未來，向來先於經濟走出低谷。

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惟近期的雞犬皆升局面，卻值得注意，顯示股市似乎已炒過龍，恐會隨時回調，投資者入市態度宜更加審慎。

BTIG首席股票及衍生產品策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）直言，未想過破產股也會急彈，形容是不理性投機行為，曾在1999年科網股爆破前及2020年初出現。

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責任編輯：林建忠

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